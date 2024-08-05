Трудовой час с участием сотрудников администрации Лобни провели в школе № 2

Читайте нас в:

К 1 сентября готовятся учреждения образования, культуры и спорта городского округа Лобня. В подготовке участвуют и школьные трудовые отряды. В прошедшие выходные к ним присоединились специалисты администрации во главе с Анной Кротовой.

Добровольцы красили спортивные элементы на площадке школы № 2, металлические подставки для цветов, оформляли клумбы и кустарники.

«Большое спасибо директору школы Яне Тютюнник за подготовку фронта работ, создание хорошего настроения и инвентарь. Только все вместе мы сделаем наши социальные объекты красивыми, и они будут радовать учеников и жителей нашего любимого города», - отметила Анна Кротова.

Напомним, в городском округе Лобня большое внимание отводят развитию системы образования. К 1 сентября здесь построят инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 учащихся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».