Трудовая бригада школы № 9 передала ветерану Лобни продуктовый набор

Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Госавтоинспекторы провели встречу с жителями для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«Мы напомнили детям и их родителям, чтобы они были внимательны, не выбегали на дорогу и соблюдали другие правила. У нас бывает активное автомобильное движение во дворах, достаточно много машин паркуется. Родителям также следует разговаривать со своими детьми о правилах безопасности», - отметил временно исполняющий обязанности инспектора по пропаганде дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

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Инициаторами акции выступили сотрудники администрации муниципалитета, Госавтоинспекции, 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Они рассказали юным жителям округа, почему важно соблюдать правила дорожного движения, как вести себя на дорогах и во дворах, а также раздали детям световозвращающие элементы для верхней одежды и рюкзаков.