Трудовая бригада школы № 9 передала ветерану Лобни продуктовый набор
Трудовая бригада при школе № 9 в Лобне передала ветерану Раисе Кебет продуктовый набор. Школьники-участники таких бригад помогают ветеранам, облагораживают школьные территории, участвуют в волонтерских мероприятиях.
Ученики лобненской школы № 9 вместе с педагогом навестили ветерана Раису Андреевну Кебет. Ребята самостоятельно собрали для нее продуктовый набор.
«Данная активность способствует формированию чувства ответственности, демонстрирует уважение к подвигам и опыту ветеранов, прививает уважение к истории нашей страны», - прокомментировали педагоги школы № 9.
Участники школьных трудовых отрядов обустраивают связанные с историческими событиями памятные места города, облагораживают воинские захоронения, памятники, обелиски и мемориальные доски.
Сегодня в Лобне в состав трудовых бригад входят 345 школьников.
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