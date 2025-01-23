Трубы на пяти участках теплосетей обновят в Дубне в 2025 году

Это стало первым масштабным обновлением теплосетей в городе за долгие годы. Сварные швы прошли все необходимые испытания, результаты подтверждены. На данный момент уже установлено более 30 специальных муфт, которые закрывают стыки труб. Система успешно выдержала морозы и работает под давлением без сбоев.

Глава города Максим Тихомиров сообщил, что испытания сварных швов завершены, протоколы готовы. Первая бригада уже приступила к работе, а две другие скоро присоединятся для завершения установки муфт. Работы выполняет специализированная компания с необходимыми сертификатами и допусками.

После завершения работ на участках вблизи жилых зон, бригады переместятся к территории вдоль леса. Одновременно специалисты займутся ремонтом тепловых камер и восстановлением кровель центральных тепловых пунктов. Также в планах реконструкция трубопроводов на улице Вернова.

В теплое время года запланирована замена пяти участков теплосетей, включая улицу Попова и проспект Боголюбова.