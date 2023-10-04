Трубный завод в Сергиевом Посаде поделился опытом на неделе промышленного туризма

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«Экскурсии на такое современное крупное предприятие как „Загорский трубный завод“ позволяют посетителям не просто расширить кругозор, но и повышают престиж рабочих специальностей», - сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В беседе по обмену опытом поучаствовали подмосковные компании «Композит», «Метровагонмаш» и ФАУ «ЦАГИ».

«Нам, как коллегам по промышленной части, интересно посмотреть, как здесь организована работа с туристами, как ведется работа по профориентации молодежи. Ведь если это обычный интерес - посмотреть, как устроено предприятие изнутри - это одно, а если это профориентация - то это совершенно другое», - заявила представитель «Метровагонмаша» Марина Бурлак.

Также в неделе поучаствовали Центральный аэрогидродинамический институт из Жуковского округа, «ЦНИИмаш» из Королева и Истринская сыроварня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».

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