Трубный завод в Ногинске нарастит производство за счет льготного займа

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«Общий объем инвестиций в проект превысит 230 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на 2025 год», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания основана в 2013 году. Действующие мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб. Новая производственная линия позволит НТПЗ обеспечить дополнительно выпуск 28 тысяч тонн трубной продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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