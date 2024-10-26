Тротуарную плитку заменят у домов на Октябрьской улице в Лосино-Петровском

Обход территории провели заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец и муниципальный депутат Альбина Штатнова.

Они осмотрели прилегающую к многоквартирному дому и детскому саду территории и пообщались с жителями. Замглавы округа отметила, что все ремонты на линии теплотрассы около дома закончили, и скоро плитку здесь заменят.

Жители могли задать свои вопросы. Их передали профильным специалистам Отметим, что такие обходы территорий проходят в Лосино-Петровском регулярно.

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