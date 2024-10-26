26 октября 2024, 09:53

Тротуарную плитку заменят у домов на Октябрьской улице в Лосино-Петровском

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Комиссия проверила состояние территории у домов на Октябрьской улице в Лосино-Петровском. Накануне здесь завершили ремонт на линии теплотрассы. Скоро плиточное покрытие в этом месте восстановят.

Обход территории провели заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец и муниципальный депутат Альбина Штатнова.

Они осмотрели прилегающую к многоквартирному дому и детскому саду территории и пообщались с жителями. Замглавы округа отметила, что все ремонты на линии теплотрассы около дома закончили, и скоро плитку здесь заменят.

Жители могли задать свои вопросы. Их передали профильным специалистам Отметим, что такие обходы территорий проходят в Лосино-Петровском регулярно.

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Депутаты Лосино-Петровский Ремонтные работы
26 октября 2024, 10:57
Конкурс народно-певческого искусства пройдет в Раменском
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Открытый фестиваль-конкурс «Покровский хоровод» организуют во дворце культуры «Победа» в Раменском. В нем поучаствуют мастера народного пения и начинающие исполнители.

Поучаствовать могут дети, обучающиеся в школах искусств, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования, творческих коллективах и ансамблях народной музыки и фольклора.

Они проверят свои силы в трех номинациях. Это солисты, дуэт, трио и хор - народный и фольклорный. В жюри - профессионалы по народно-певческому искусству и фольклору, а также работники ДК «Победа».

Председателем жюри стала Народный артист России, солистка «Москонцерта», эксперт телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» Надежда Крыгина. Также в составе жюри заслуженный артист Российской Федерации Петр Сорокин.

Отметим, что конкурс ежегодный. Организовывают его администрация Раменского городского округа Московской области и Комитет по культуре и туризму.

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Раменское конкурсы Фольклор
26 октября 2024, 10:51
Фойе Дворца культуры «Звезда» капитально отремонтировали в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске закончился капитальный ремонт во Дворце культуры «Звезда». Здесь обновили гардероб, дизайн помещения, а также мебель и оборудование.

Ход работ проверил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Сейчас специалисты работают над стойками в обновленном гардеробе.

Также здесь появился пост администратора. Скоро привезут и установят новые зеркала и навигационные таблички.

«Чисто, светло, красиво, свободно! Кажется, что места в два раза больше стало! Сотрудникам учреждения новое фойе понравилось», - прокомментировал Роман Шамнэ.

Кроме того, в помещении до конца года установят мебель, сцену, интерактивный экран. Отметим, что обновление помещения прошло благодаря госпрограмме Московской области «Культура и туризм Подмосковья».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Ремонтные работы
26 октября 2024, 09:37
Школьники из Лосино-Петровского поучаствуют в областном конкурсе дебатов
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Две молодежные команды из Лосино-Петровского примут участие в областном фестивале-чемпионате по дебатам. Они пройдут обучение и покажут, чему научились на нем, в финальном испытании.

В первом этапе конкурса отобрали 26 команд из Московской области. Лосино-Петровский городской округ представят команды «Эрудит» из Свердловской школы имени М. П. Марченко и «2 МВК» из школы № 2 имени В. В. Дагаева.

Обучать школьников искусству дебатов будут лучшие спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках соревнований успехи участников будет оценивать представитель Российского сообщества в Совете Чемпионата Европы по дебатам Евгений Акулов.

Для школьников подготовили и насыщенную досуговую программу. Это киноклуб, занятия от театральной студии «Поколение Оперение».

Отметим, что программа «Искусство дебатов» проходит совместно с Центром лидерских программ гимназии имени Е. М. Примакова при поддержке «Движения Первых».

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Школьники Лосино-Петровский конкурсы
26 октября 2024, 09:15
Компьютерный томограф заработал в больнице Волоколамска после ремонта
Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
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Кабинет компьютерной томографии вновь открылся в Волоколамской больнице. Его работу приостановили на время ремонта аппарата.

Пока шел ремонт компьютерного томографа, жители Волоколамска обращались для проведения исследований в другие медучреждения округа. С 21 октября аппарат работает в обычном режиме.

Почти за неделю на нем выполнили 84 исследования. Работает он круглосуточно, в том числе здесь проводят обследования с контрастом.

Записаться могут жители Волоколамского, Лотошинского и Шаховского городских округов, а также пациенты из Клина, Истры и Можайска.

Отметим, что компьютерный томограф появился в больнице в декабре 2019 года в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2019–2024 годы».

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Здравоохранение Больницы Волоколамск

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