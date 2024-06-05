Тротуар вдоль дороги М-10 построят в деревне Никольское в этом году

Специалисты обустраивают корыто дорожного полотна, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия.

«Всего в 2024 году в Солнечногорске возведут более 4500 метров тротуаров вдоль региональных дорог. Самой протяженной пешеходной зоной станет участок длиной 2800 метров и площадью 4480 квадратных метров от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Новые тротуары появятся и в деревне Алабушево протяженностью 766 метров и в деревне Соколово протяженностью 400 метров. На всех участках будет пониженный бордюрный камень, съезды и тактильная плитка для комфорта маломобильных граждан.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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