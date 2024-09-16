16 сентября 2024, 13:54

Тротуар в поселке Красный Октябрь в Раменском округе благоустроили в сентябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Тротуар, соединяющий два детских сада, благоустроили в Раменском городском округе в поселке Красный Октябрь. Работы провели по просьбе жителей.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, общая площадь проекта составила 546 квадратных метров.

«Новая пешеходная зона позволит повысить безопасность местных жителей, а также минимизировать риски при передвижении пешеходов к социально-значимым объектам», - добавили в ведомстве.

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Благоустройство Раменское
16 сентября 2024, 13:57
«Добросовестная работа». Андрей Воробьев — об участии всех округов Подмосковья в помощи бойцам СВО
Пресс-служба губернатора Московской области
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Продолжать активную работу по всем направлениям, связанным с СВО, призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил за добросовестный труд глав городских округов, которые находятся в зеленой зоне по выполнению этих задач.

«Большое количество муниципалитетов очень добросовестно, вовлеченно ведут работу по всему, что связано с СВО. Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», - сказал губернатор.

Вместе с тем, в Подмосковье есть и отстающие муниципалитеты, где задачи пока не выполняются должным образом.

«То есть, каких-то практических действий там нет, или мы видим их крайне недостаточно. Нужно коллегам помочь, разъяснить, как они могут свою лепту внести. Так дело не пойдет», - подчеркнул Воробьев.

Глава региона поручил главам городских округов внимательнее относиться к задачам, которые являются стратегически важными. Для этого можно тиражировать положительный опыт, полученный в других муниципалитетах.

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Андрей Воробьев
16 сентября 2024, 13:25
Кафедру генетических технологий в животноводстве открыли на базе ВИЖ в Подольске
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Магистранты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина начали изучать анализ молекулярно-генетических данных на базе Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста в Подольске. Кафедру открыли на базе института животноводства в Подольске.

Магистранты приступили к обучению по программе «Биоинформационный анализ молекулярно-генетических данных». Такой формат обучения сформирован по сетевой форме между вузами. Новое образовательное направление подготовили по современным стандартам и передовым технологиям. Оно направлено на углубленное изучение теории и развитие компетенций в области молекулярной генетики.

Кафедра генетических технологий в животноводстве открылась на базе центра исследования в Подольске в 2023 году. Первые занятия прошли по дисциплине «Биоинформационные технологии» для студентов четвертого курса академии имени Скрябина. Лекцию прочитала доктор биологических наук, старший научный сотрудник Александра Абдельманова.

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Подольск Студенты
16 сентября 2024, 13:24
Средства радиоэлектронной борьбы отправили из Подольска в зону СВО
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«Милосердие — Подольск»печки-буржуйки, инструментыредства радиоэлектронной борьбы

Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» отправили в зону специальной военной операции печки-буржуйки, инструменты и с редства радиоэлектронной борьбы. Приспособления для обогрева изготовил участник организации Михаил Б.

Участники специальной военной операции уже думают о том, чтобы запастись средства обогревами, поэтому печки-буржуйки пригодятся зимой.

Отметим, участники волонтерского движения «Милосердие - Подольск» регулярно помогают бойцам СВО. Недавно они собрали деньги на покупку средств радиоэлектронной борьбы и отправили их на фронт, а в ответ защитники записали видео и поблагодарили волонтеров.

«Передаем привет Подольску и благодарим добрых ангелов, которые помогли доставить груз. В наше время без средств определения, обнаружения и подавления, то есть РЭБ, не обойтись. Это сохраняет наши жизни. Спасибо, победа будет за нами», - сказал участник СВО в видео.

Гуманитарную помощь собирают и волонтеры из других компаний. Татьяна К. подготовила два паллета с гвоздями, лопатами, скобами и пилами. Один набор отправили в Луганское направление, а другой - в Мелитополь.

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Подольск
16 сентября 2024, 13:18
Глава Подмосковья внес в Мособлдуму предложения о кадровых переменах в правительстве
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Андрей Воробьев внес в Мособлдуму предложения по кадровым переменам в правительстве Подмосковья. На новые должности выдвинули первого заместителя председателя Людмилу Болатаеву и заместителя председателя Наталию Масленкину.

«Прежде всего, еще раз о кадровых изменениях. Игорь Юрьевич (председатель Мособлдумы - прим. ред.), мы вносим инициативу назначить Людмилу Болатаеву на должность вице-губернатора, который будет курировать здравоохранение, социальную защиту и цифровую трансформацию», - сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что это большой и значимый блок. Мособлдума рассмотрит предложенную кандидатуру.

«И второе решение - выдвинуть на позицию первого заместителя председателя правительства Подмосковья Наталию Масленкину, курирует экономический блок и все, что связано с эффективностью, оптимизацией», - добавил губернатор.

По его словам, каждый отраслевик взаимодействует с этим блоком, который является одним из ключевых.

«Прошу эти две кандидатуры рассмотреть», - подытожил Андрей Воробьев.

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Андрей Воробьев

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