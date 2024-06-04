Тротуар обустроят вблизи автобусной остановки на улице Чайковского в Лобне

Работы по обустройству тротуара к автобусной остановке на улице Чайковского в Лобне находятся в завершающей стадии. Специалисты уже смонтировали специальные каркасы, приготовили основание из песка и щебня, установили бордюры, положили асфальт. Благоустроить тротуар попросили жители. До этого им приходилось идти до остановки вдоль дороги с интенсивным трафиком движения.

Также с улицы Чайковского вывезли строительный мусор, заменили песок в песочницах. На других улицах провели ямочный ремонт и отремонтировали ливневую канализацию. Предприятия торговли также проводят работы по благоустройству по поручению главы города - к примеру, на улице Аэропортовской положили асфальт и начали менять плитку.

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