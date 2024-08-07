Тротуар на улице Юрия Сергеева в Озерах построят к середине августа
Строительство новой пешеходной дорожки стартовало на улице Юрия Сергеева в Озерах. Работы завершат к 12 августа.
С появлением тротуара жители больше не будут вынуждены нарушать правила дорожного движения, передвигаясь вдоль проезжей части. Протяженность дорожки составит 397 метров.
Подрядчики проведут земляные работы, уложат подушку из песка и основание дорожки из щебня, а после установят бордюры и закатают асфальт. Также проведут регулировку высоты колодцев, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.
«Работы по строительству тротуара вдоль улицы Юрия Сергеева в Озерах планируется закончить в срок до 12 августа», - рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»