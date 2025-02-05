Тротуар на улице Космонавтов обустроят по просьбам жителей Дмитрова

Участницу клуба «Активное долголетие» и ветерана Великой Отечественной войны поздравили с юбилеем депутат, председатель совета ветеранов Нина Истратова и ее коллеги. В день своего рождения Ольга Самуиловна узнала о судьбе старшего брата, геройски погибшего при прорыве блокады Ленинграда.

Ветерану передали поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы Можайска Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Юбиляру также вручили цветы и подарки.

Ольга Савельева родилась в маленькой можайской деревушке Пестриково и была 10-м ребенком в многодетной крестьянской семье. Во время фашистской оккупации ее мать, рискуя собой и детьми, прятала и лечила раненого красноармейца. Отступая, фашисты сожгли деревню, а всех ее жителей толпой погнали в Можайск для отправки в Германию. Но наступающие части Советской армии отбили пленников.

После войны Ольга Самуиловна почти 50 лет работала в строительных организациях города. В ее трудовой книжке- множество благодарностей за многолетний добросовестный труд. Ветеран признается, что ей всегда помогала «строить и жить» русская песня. В 70-х Ольга Самуиловна пела в знаменитой можайской «Калинке», а теперь участвует в хоре ветеранов «Душа поет». У нее двое детей, четверо внуков и двое правнуков.

До своего 85-го дня рождения Ольга Самуиловна не знала о судьбе старшего брата Петра Самойловича Головкова. На основании сайта «Память народа» ветерану предоставили документы с точными сведениями о том, что ее брат геройски погиб в ожесточенных боях при прорыве блокады Ленинграда 7 сентября 1943 года и захоронен в поселке Апраксин городок в Ленинградской области.

Ольга Самуиловна призналась, что по состоянию здоровья не сможет навестить могилу брата, но очень надеется, что это сделают внуки или правнуки. «Попрошу их отвезти на братское воинское захоронение, где покоится наш герой, горсть святой можайской земли», - сказала ветеран.