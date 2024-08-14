14 августа 2024, 16:16

Тротуар и освещение обустроят на Спортивной улице в деревне Федюково

Пресс-служба администрации
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Встречу в формате выездной администрации провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в деревне Федюково. На ней обсудили благоустройство улицы Спортивной, ремонт дороги и обновление детских площадок.

В совещании также участвовали профильные специалисты и депутаты горсовета. Жители попросили обустроить тротуар и линию уличного освещения по Спортивной улице. По этой дороге каждый день ходят школьники.

«Включим ее в программу губернатора региона Андрея Воробьева „Светлый город“ на следующий год. Как только сделаем освещение, займемся устройством тротуара. Также обратимся в Госавтоинспекцию с просьбой установить искусственные неровности», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Также жители обратились с просьбой восстановить дорожное покрытие на подъезде к СНТ «Логос». Ее разрушил поток грузового транспорта. Глава поручил специалистам из администрации округа связаться с собственниками компаний и решить вопрос с ремонтом.

Кроме того, жители деревни Федюково подняли вопросы о модернизации трех детских игровых площадок, уборке общественных пространств и движении транспорта. Все обращения специалисты взяли в работу.

Следующая встреча в формате выездной администрации пройдет в Подольском округе 20 августа. Ее проведут в микрорайоне Климовск.

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Подольск Благоустройство Школы
14 августа 2024, 16:25
Еще 13 детских площадок обустроят в Лобне по программе губернатора к сентябрю
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В этом году в Подмосковье, по программе губернатора Андрея Воробьева, будет обустроено более 700 детских игровых площадок, среди которых 13 появится в городском округе Лобня. Новые площадки расположат на различных улицах города, таких как Лобненский Бульвар, Ленина и Чайковского.

Каждая площадка займет площадь от 100 до 450 квадратных метров и будет оснащена мягким резиновым покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.

Монтаж всех объектов планируется завершить к 1 сентября, что позволит детям наслаждаться новыми игровыми зонами в начале учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Дети Лобня
14 августа 2024, 16:25
Администрация Лобни поможет малообеспеченным семьям собрать детей в школу
Медиасток.рф
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В регионе началась акция, направленная на поддержку первоклассников из семей с низким доходом. Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева предоставит рюкзаки и школьные принадлежности детям, чьи совокупные доходы не превышают прожиточный минимум на одного человека, который в этом году составляет 18 296 рублей.

Для получения подарка родителям необходимо до 1 октября подать заявление на портале госуслуг Московской области. После подачи заявки они получат смс-уведомление от команды губернатора, а представители администрации доставят рюкзак в удобное для семьи время.

Напомним, что в прошлом году в Лобне рюкзаки от главы региона получили 43 первоклассника. В этом году подарки уже вручены четырем детям.

Остальные первоклассники получат свои подарки после одобрения заявок. Акция продолжает действовать, и организаторы надеются на активное участие семей.

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Лобня 1 сентября Школьники
14 августа 2024, 16:17
Более 140 новых учителей начнут работать в школах Подольска с 1 сентября
Пресс-служба администрации
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Почти четыре тысячи педагогов будут работать в системе образования Подольска в этом году. К 1 сентября на работу приняли почти 150 учителей.

Почти 2500 педагогов работают в школах Подольска. Еще около 1500 трудятся в дошкольных отделениях и около 50 - в учреждениях дополнительного образования. Прием учителей на работу ведут активно. В этом году было открыто 147 вакансий с учетом школы-новостройки в ЖК «Каскад Парк».

«Практически завершен прием педагогов на работу в эти и другие образовательные учреждения. Из заявленных ранее 147 вакантных должностей остаются незакрытыми только 11, но на каждую уже есть кандидаты», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего в учебные учреждения округа планируют трудоустроить 60 молодых специалистов. 21 из них - студенты, обучившиеся по целевому договору. А учитель математики придет в Толбинскую школу по программе «Земский учитель».

Отметим, что в этом году на платформе «Работа России» Комитет по образованию округа опубликовал 49 предложений для абитуриентов и 105 предложений для студентов о заключении целевых договоров на педагогические специальности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск 1 сентября Учителя Образование
14 августа 2024, 15:47
Строительство Северного обхода Лобни завершат до конца года
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Строительство Северного обхода Лобни находится на заключительном этапе. Специалисты приступили к укладке асфальта на участке реконструкции Рогачевского шоссе.

В ближайшее время здесь также обустроят пешеходную зону и установят шумозащитные экраны, что значительно улучшит комфорт для местных жителей.

Параллельно с работами на Рогачевском шоссе дорожники завершают реконструкцию участка Краснополянского шоссе. Здесь предусмотрено создание пешеходной зоны и установка новой линии освещения. Кроме того, специалисты проведут переустройство инженерных коммуникаций, что повысит безопасность и удобство передвижения по этому участку.

Развязка на Рогачевском шоссе длиной 1,4 километра обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе и позволит перераспределить транспортные потоки внутри города. Это станет важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги Ремонтные работы

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