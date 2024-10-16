16 октября 2024, 18:47

Троллейбусный парк Химок начали готовить к зимним холодам

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Общественный транспорт Химок готовят к холодам. Специалисты уже приступили к проверке троллейбусов: меняют масло и осматривают системы отопления.

Необходимый ремонт рабочие уже провели в троллейбусе, который следует по маршруту № 0037.

«При перевозке наших пассажиров мы уделяем особое внимание безопасности. С наступлением холодов техника требует большего внимания. Именно поэтому наши сотрудники сейчас проверяют все троллейбусы предприятия на предмет работы отопительных систем», - рассказал директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Отметим, что Химки - единственный город Московской области, в котором регулярно курсируют межрегиональные троллейбусы.

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Химки Ремонтные работы
16 октября 2024, 19:26
Температурный режим проверили в детском саду на улице Мира в Чехове
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел мониторинг дошкольного отделения гимназии № 7. Целью визита стало обеспечение оперативного реагирования на обращения жителей через систему МЦУР, что, по словам заместителя главы округа, является важной задачей для местного самоуправления.

В ходе проверки особое внимание уделили внутренним помещениям детского сада, включая спальни и игровые комнаты, для оценки соблюдения нормативного температурного режима. Денис Разуваев отметил, что во всех проверенных помещениях температура соответствует установленным нормам.

Кроме того, была проведена инспекция прилегающей территории, прогулочных зон и детских игровых площадок. Несмотря на то, что подача тепла в детский сад уже осуществляется, руководству учреждения были даны указания обеспечить круглосуточный контроль за температурой воздуха. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с подачей и циркуляцией тепла в здании.

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Отопление Чехов
16 октября 2024, 18:56
Квиз для школьников по творчеству Лермонтова прошел в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений приняли участие в интеллектуальном квизе, посвященном 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Химик», где команды школьников соревновались в знании жизни и творчества великого поэта.

Участники квиза отвечали на разнообразные вопросы, демонстрируя свои знания и эрудицию. Помимо этого, ребята получили много новой и полезной информации о Лермонтове, его произведениях и вкладе в русскую литературу. Главное, что все участники отметили интересный формат заданий и увлекательность процесса.

Для создания особой атмосферы солисты и творческие коллективы учреждений культуры и школ искусств подготовили музыкальные, танцевальные и поэтические номера. Со сцены звучали стихи Лермонтова и романсы на его произведения, что добавило мероприятию торжественности и вдохновения.

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Школьники Воскресенск конкурсы
16 октября 2024, 18:45
Управление безопасности Подмосковья напомнило правила проверки качества товаров
Unsplash
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Примерно каждый третий товар в России может быть фальсификатом. Эксперты считают, что около 30% непродовольственных товаров и 20% продуктов питания подделаны. Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало, как проверить качество товаров.

Для повышения прозрачности рынка в России ввели обязательную маркировку товаров. Специальный QR-код на упаковке позволяет проверить их подлинность и качество.

С 1 апреля 2024 года в Московской области при продаже маркированных товаров кассы начали проверять коды через систему «Честный знак» в режиме реального времени. Сначала проверка затронула молочную продукцию и воду в крупных магазинах. С 1 ноября перечень расширится до девяти категорий, включая пиво, БАДы, одежду, обувь и духи.

Код может не пройти проверку, если срок годности истек или товар запрещен к продаже. Система отслеживает товар от производства до продажи, гарантируя его подлинность и качество. Каждый житель Подмосковья может проверить подлинность товара с QR-кодом с помощью бесплатного приложения.

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Покупки
16 октября 2024, 18:17
Пожарные провели рейд по безопасности в частном секторе Воскресенска
Телеканал «360»
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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск побывали с проверкой в частном секторе города. Недавно здесь произошел пожар, который унес жизни двух девочек в возрасте 10 и 11 лет.

Заместитель начальника отдела Игорь Мальков рассказал, что на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в бане. Внутри находились малолетние дети. Отец девочек получил ожоги во время тушения и был госпитализирован.

Баня и дом представляли собой одно строение. Это было временное жилье, на этом же участке семья строила большой дом, а пока проживали в маленьком. По правилам пожарной безопасности здесь, как говорят специалисты, все было сделано правильно: и предбанник, и большое окно. Но вот только в экстренной ситуации трагедии избежать не получилось.

В причинах трагедии разбирается следствие. А сотрудники пожарной охраны в очередной раз предупреждают жителей частного сектора о необходимости соблюдать простые, но такие важные требования безопасности. Нужно перед отопительным сезоном тщательно проверять электропроводку.

Самое простое, что может сделать любой человек самостоятельно - это приобрести на маркетплейсах автономные дымовые пожарные извещатели. Этот незамысловатый прибор работает от батарейки «Крона» и поможет избежать беды.

«Там стоит специальный фотоэлемент. Датчик воспроизводит очень громкий звук, который сигнализирует о том, то в квартире произошло задымление и необходимо обратить на это внимание. Особенно это помогает ночью, когда люди спят, чтобы оповестить и разбудить человека», - рассказал старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску Александр Масягин Сотрудники отдела надзорной деятельности напоминают о правилах пожарной безопасности, проводя рейды в школах и детских садах, в учреждениях культуры.

«Нужно как-то остановить эту череду трагедий, которая продолжается. Давайте уже поставим точку в этой цепи ненужных детских смертей. Поэтому обращаюсь к родителям, ко всем людям. Следите за электроприборами, за печным оборудованием. Не оставляйте без присмотра детей и будьте бдительны», - напомнил Игорь Мальков.

Перед уходом из дома лучше лишний раз проверить, все ли приборы выключены из сети, установить автономные дымовые извещатели, чем потом устранять последствия пожара. Тем более, что зачастую огонь забирает самое дорогое - человеческие жизни.

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Пожары Воскресенск

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