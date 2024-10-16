Троллейбусный парк Химок начали готовить к зимним холодам

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел мониторинг дошкольного отделения гимназии № 7. Целью визита стало обеспечение оперативного реагирования на обращения жителей через систему МЦУР, что, по словам заместителя главы округа, является важной задачей для местного самоуправления.

В ходе проверки особое внимание уделили внутренним помещениям детского сада, включая спальни и игровые комнаты, для оценки соблюдения нормативного температурного режима. Денис Разуваев отметил, что во всех проверенных помещениях температура соответствует установленным нормам.

Кроме того, была проведена инспекция прилегающей территории, прогулочных зон и детских игровых площадок. Несмотря на то, что подача тепла в детский сад уже осуществляется, руководству учреждения были даны указания обеспечить круглосуточный контроль за температурой воздуха. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с подачей и циркуляцией тепла в здании.

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