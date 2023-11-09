Троицкий собор в Серпухове пройдет реставрацию

Собор Святой и Живоначальной Троицы был возведен в XVI веке. В 1669 году там произошел пожар, в результате которого собор был сильно поврежден. В 1696 году он был полностью перестроен с использованием некоторых фрагментов старого здания.

В XVIII веке неподалеку от собора возвели шатровую колокольню. В первой половине XIX века храм был объединен с колокольней и приделами в стиле позднего классицизма. В это время также была добавлена новая стенопись.

В результате реконструкции XIX века собор был значительно изменен, но в 1967 году началась реставрация и была восстановлена его первоначальная архитектура. В настоящее время в соборе проходят богослужения.

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