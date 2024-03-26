Трое учеников представят Ступино в финале Всероссийской олимпиады школьников

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На региональном этапе представителям округа удалось завоевать 129 наград. Кроме того, 12 школьников стали победителями и призерами по двум предметам, шесть - по трем, три - по четырем и один - по шести.

Больше всего наград ребята привезли с олимпиад по обществознанию, русскому языку, литературе, истории и географии.

Напомним, ученики, участвующие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, получают премию губернатора. Победители - 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч рублей, участники - 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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