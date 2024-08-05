Трое педагогов из Ленинского округа вошли в топ-100 Подмосковья

В списке лучших оказались Анна Ермакова - преподаватель английского языка в Видновской школе № 7, Виктория Мазуряк - учитель истории из Видновского художественно-технического лицея и Татьяна Митрофанова - педагог истории и обществознания в Видновской гимназии. В пресс-службе городского округа отметили, что лучшим учителям положена премия 100 тысяч рублей от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«И Татьяна Николаевна, и Виктория Михайловна, и Анна Викторовна - настоящие профессионалы своего дела, люди, которые посвящают всю свою жизнь передаче знаний будущему поколению и ежедневно стремятся к высоким стандартам в образовании. Поздравляю с этим значимым достижением и желаю дальнейших успехов в педагогическом труде. Пусть ваша работа продолжает приносить радость и удовлетворение, а ваши ученики станут примером того, как качественное обучение способствует формированию сильной и компетентной личности», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Премия лучшим преподавателям Подмосковья вручается с 2015 года. Ее получают педагоги, которые имеют собственные методические разработки, и чьи ученики добились высоких результатов в учебе.

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