02 августа 2024, 16:02

Трое педагогов из Богородского округа вошли в топ-100 лучших в Подмосковье

Медиасток.рф
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Учитель русского языка и литературы, педагог начальных классов и преподаватель физкультуры из Богородского округа попали в рейтинг сотни лучших учителей Московской области. Они получат денежные премии.

Они прошли конкурсный отбор и стали одними из победителей на федеральном уровне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Ежегодно в Подмосковье проводится отбор регионального конкурса на денежное поощрение губернатора Андрея Воробьева. В этом году в топ-100 лучших учителей региона вошли три педагога из Богородского округа. Это учитель русского языка и литературы Елена Желтухина, учитель начальных классов Татьяна Федорова и преподаватель физкультуры Владимир Федорцов.

Учителя Богородский конкурсы Образование
02 августа 2024, 16:27
Памятный митинг ко Дню ВДВ прошел в сквере имени Марии Рубцовой в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Торжественный митинг в честь 94-летия со дня образования Воздушно-десантных войск прошел в Химках. В сквере имени Марии Рубцовой возложили цветы к монументу «Доблесть и слава подразделений специального назначения России».

Участие в памятном мероприятии принял и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Служить в ВДВ идут люди, которые являются патриотами нашей страны, мужественные и уверенные. Плечом к плечу уже 94 года они защищают нашу родину!» - отметил он.

Вместе с Дмитрием Волошиным цветы к памятнику возложили активисты партии «Единая Россия», волонтеры, общественники, депутаты, бойцы ВДВ и жители.

«Проходил службу в Афганистане два года - c 1985 по 1987 год в городе Лашкаргах. Прошло 38 лет, и мы до сих пор встречаемся с боевыми товарищами. Желаю всем здоровья и удачи», - сказал воин-афганец, химчанин Валентин Угадчиков.

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Праздники Химки ВДВ
02 августа 2024, 16:26
Новый этап благоустройства территории стартовал в парке Ивантеевки
Администрация г.о. Пушкинский
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Парк в Ивантеевке обновляют и благоустраивают. Накануне стартовал второй этап. Работы проведут на площади в 20 гектаров.

Парк развивают благодаря программе улучшения городской среды. Первую очередь обновили в 2021 году. Ход работ второй очереди оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Сейчас на строительной площадке расчистили территорию, начали возводить ресторан. В этом году здесь также появятся пешеходные тропы, а к концу 2025 года - велодорожки, парковки, спортивные и детские площадки, мангальные зоны и туалеты.

Кроме того, рядом обустроят пляж: установят кабинки для переодевания, сухой пляж с лежаками, медпункт и спасательную вышку. В этой зоне благоустроят родник, сделают освещение, лавочки, подключат систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Всего за два года преобразят еще 20 гектаров территории.

«Благодаря поддержке Президента программа „Формирование комфортной городской среды“ продлена до 2030 года, что позволит завершить благоустройство парка в Ивантеевке», - сказал Сергей Пахомов.

Отметим, что развитию общегородских пространств в округе уделяют большое внимание. Так, в 2022 году после реконструкции открыли центральный парк в Пушкино.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ивантеевка Пушкино Парки
02 августа 2024, 16:16
Подмосковные спасатели напомнили рыбакам правила безопасности на воде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» напомнили рыбакам основные правила поведения на воде. Профилактические мероприятия провели в Серпухове, Ступине и Чехове.

По словам заместителя начальника теруправления Дмитрия Чебочкина, во время профилактических рейдов на водоемах специалисты рассказали любителям активного отдыха о правилах безопасной рыбалки. Соблюдение простых рекомендаций позволит сделать так, чтобы приятный досуг обошелся без травм и трагедий.

«Спасатели объяснили рыболовам, что открытые водоемы являются местом повышенного риска, особенно в штормовую погоду. Работники подразделений посоветовали гражданам перед началом рыбалки сразу осмотреть берег: на крутом откосе следует остерегаться обвала края, а на глинистом - скользкой почвы, так как можно упасть в воду», - подчеркнул Чебочкин.

Спасатели порекомендовали отменить запланированную рыбалку, если собирается гроза или подводит самочувствие.

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Спасатели Рыбалка
02 августа 2024, 16:15
«День проверки здоровья» пройдет в центральном парке Лобни 3 августа
Unsplash
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Врачи больницы городского округа Лобня организуют «День проверки здоровья», который состоится 3 августа в центральном парке. Мероприятие пройдет в формате выездной диспансеризации.

Жители смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также проконсультироваться у терапевта. Для получения максимально точных результатов анализов рекомендуется сдавать их натощак. Акция пройдет с 9:00 до 14:00.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Лобня Врачи Диспансеризация

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