Трое педагогов из Богородского округа вошли в топ-100 лучших в Подмосковье
Учитель русского языка и литературы, педагог начальных классов и преподаватель физкультуры из Богородского округа попали в рейтинг сотни лучших учителей Московской области. Они получат денежные премии.
Они прошли конкурсный отбор и стали одними из победителей на федеральном уровне.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Ежегодно в Подмосковье проводится отбор регионального конкурса на денежное поощрение губернатора Андрея Воробьева. В этом году в топ-100 лучших учителей региона вошли три педагога из Богородского округа. Это учитель русского языка и литературы Елена Желтухина, учитель начальных классов Татьяна Федорова и преподаватель физкультуры Владимир Федорцов.