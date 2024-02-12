12 февраля 2024, 13:21

Трое молодых ученых из Солнечногорска стали лауреатами премии губернатора в сфере науки

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Церемония награждения лауреатов премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов состоялась в День российской науки. Троих ученых из ВНИИФТРИ в Солнечногорске отметили за работу «Полевой комплекс оперативных высокоточных гравиметрических измерений».

От городского округа Солнечногорск лауреатами премии стали начальник лаборатории метрологического обеспечения бортовых комплексов геомагнитных измерений, кандидат технических наук Мурат Мурзабеков, начальник лаборатории метрологического обеспечения космической гравиметрии Руслан Давлатов, младший научный сотрудник лаборатории Владислав Лопатин.

Премии талантливым ученым вручила зампред правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«ВНИИФТРИ - уникальное предприятие, флагман отечественной науки. В институте работают почти 700 жителей Солнечногорска, предприятие постоянно развивается. Поздравляю молодых ученых с заслуженной наградой и благодарю за то, что продолжаете вносить вклад в развитие российской науки», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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Церемония награждения лауреатов премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов состоялась в День российской науки.

Троих ученых из ВНИИФТРИ в Солнечногорске отметили за работу «Полевой комплекс оперативных высокоточных гравиметрических измерений».

Солнечногорск Технологии Наука
12 февраля 2024, 13:22
Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством новую котельную в Клину
АО «Мособлэнерго»
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«Мособлэнерго» построило новую подстанцию с двумя трансформаторами в Клину. Объект будет обеспечивать электричеством модульную котельную на Новоямской улице.

Котельная снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жителей центральной части города Клина. Ее построили в рамках концессии. В 2023 году по такому же принципу в городском округе возвели еще шесть коммунальных объектов на улицах Радищева, Ленина, Трудовой, в микрорайоне Майданово, а также в поселках Марков Лес и Выголь. Все эти котельные питает электричеством компания «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Клин ЖКХ Электричество
12 февраля 2024, 13:21
Еще 13 подмосковных отделений «Почты России» адаптировали для инвалидов в 2023 году
Unsplash
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Отделения «Почты России» модернизируют для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 2023 году в Подмосковье адаптировали 239 отделений для людей с ОВЗ.

Всего у «Почты России» 239 адаптированных отделений в Подмосковье для людей с инвалидностью. Для инвалидов устанавливают пандусы и напольные тактильные указатели, а на фасадах входных групп размещают вывески с режимом работы, выполненные крупным шрифтом и таблички, написанные шрифтом Брайля.

«Важный аспект при создании комфортных условий - обеспечение доступной среды не только клиентам с ограниченными возможностями здоровья, но и сотрудникам компании, поскольку в „Почте России“ работают около шести тысяч людей с инвалидностью», - отметил заместитель генерального директора «Почты России» Петр Засельский.

Напомним, люди с инвалидностью по зрению, слуху или на инвалидных креслах-колясках также могут бесплатно вызвать сотрудника «Почты России» на дом. Заявку следует направить по почте: dsreda@russianpost.ru.

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Инвалиды
12 февраля 2024, 13:19
Около 400 детей посетили образовательные программы по сказкам Пушкина в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» в Солнечногорске провел образовательные программы, посвященные творчеству Александра Пушкина. Их участниками стали 399 учеников младших классов.

Ребята вместе с наставниками совершили виртуальное путешествие по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, погрузившись в творческое наследие поэта. Они разыграли костюмированные сценки с героями сказок Пушкина, читали наизусть отрывки из его произведений и отвечали на вопросы викторины.

«Учреждения культуры городского округа ежегодно проводят памятные акции по популяризации творчества Александра Сергеевича Пушкина. Одними из самых востребованных являются просветительские циклы в „Путевом дворце“, привлекающие большое количество участников», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» ранее служил почтовой станцией, где неоднократно останавливался Александр Пушкин во время своих поездок по Петербургскому тракту. В наши дни по маршруту путешествий классика можно проследовать в рамках федерального проекта «Государева дорога».

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Солнечногорск Школьники Литература
12 февраля 2024, 13:18
Минэкологии добилось выплаты ущерба от незаконной свалки в Красногорске
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии требует жительницу Тамбовской области возместить ущерб за образование незаконной свалки в Красногорске. Она выплатит почти 60 тысяч рублей.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, одна из владелиц земельного участка в коттеджном поселке «Седьмая миля», где организовали незаконную свалку, зарегистрирована в Тамбовской области. Ведомство направило в суды исковые заявления о возмещении ущерба.

«Наше исковое заявление ушло туда по подсудности, и вот Рассказовский районный суд Тамбовской области вынес решение в пользу министерства. Ответчице, которая, кстати, на заседание не явилась, хотя и была извещена должным образом, придется выплатить почти 60 тысяч рублей за то, что допустила размещение на своих землях строительных отходов и грунтов», - сказал министр.

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Свалки Красногорск Экология

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