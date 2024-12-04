04 декабря 2024, 16:35

Тринадцать предпринимателей в Балашихе получат финансовую помощь

пресс-служба администрации Балашихи
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Тринадцать компаний малого и среднего предпринимательства из Балашихи получат выплату в размере 14,5 миллиона рублей. Это решение было принято на заседании конкурсной комиссии 21 ноября.

Пять субъектов малого и среднего предпринимательства получат частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования. В их числе ООО «Идеология Еды», занимающееся производством хлебобулочных и кондитерских изделий; ИП Саблин Дмитрий Александрович, основавший производство и обработку металлических изделий; ООО «Сити Экспо», специализирующееся на производстве офисной мебели; ООО «Эко-блок № 345», производящее мембраны для очистки сточных вод; ООО «Империя здоровья и красоты», медицинский центр, предоставляющий услуги по диагностике и оздоровлению.

Также финансовая помощь будет направлена на поддержку восьми социально ориентированных предпринимателей, среди которых ИП Яковлева С.А. - детский спортивный центр; ИП Бабакова К.Д. - центр досуга и творчества «КУБик»; ООО «Гермес» - центр развития и дополнительного образования «БэбиБум»; ООО «Детский центр развития „Умка“; ООО „Планета Детства 2“; ООО „Центр Доктора Бубновского в Балашихе“; ИП Яковлев Д.Д. - детская спортивная школа; и ИП Леташкова С.В. - семейный клуб „Ступеньки“.

Благодаря этой финансовой помощи будет создано 153 новых рабочих места. Ожидается, что средняя зарплата сотрудников вырастет на 65,5%, а налоговые отчисления увеличатся на 69,9%.

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Рубль Бизнес Балашиха
04 декабря 2024, 17:05
Распределительный центр товаров для заправок запустили в Подольске
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Новый распределительный центр открыли в Подольске. Его строительство обошлось компании «Аренда-групп» в один миллиард рублей.

На площади свыше 26 тысяч квадратных метров распределительного центра организуется хранение товаров, которые будут поставляться в сеть заправочных станций «Нефтьмагистраль». Этот центр, возводившийся в течение двух лет, создал более 50 новых рабочих мест для жителей Подольска.

В новом распределительном центре предусмотрены различные зоны для эффективной работы: для приема и сортировки товаров, погрузки и разгрузки, а также для холодной экспедиции и хранения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый и средний бизнес составил четверть ВРП в регионе.

Подольск Рабочие места Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 декабря 2024, 17:05
Зимний сезон открыли в парках Домодедова
Медиасток.рф
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Праздники открытия сезона прошли в парках городского округа. Для жителей и гостей муниципалитета приготовили насыщенную и интересную программу.

В парке «Елочки» царила атмосфера праздника с играми, танцами и угощениями. Все желающие смогли принять участие в благотворительной ярмарке, которую организовало добровольческое движение «Дорогою добра». Все вырученные средства пойдут на поддержку детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Шансов замерзнуть у гостей парка не было - об этом позаботились организаторы интерактивов. С наступлением зимнего сезона в парке заработал каток. Лед на прочность проверили домодедовские спортсменки - члены первой женской хоккейной команды.

«Наша задача - популяризировать хоккей на открытых коробках, потому что льда будет в городе много. Поэтому будем проводить небольшие технические упражнения, показывать, как правильно ставится конек, как вести шайбу. Хотим, чтобы люди полюбили хоккей», - рассказала капитан женской хоккейной команды «Авангард» Екатерина Милованова.

В парке каждый нашел себе развлечение по душе. Ни один посетитель не остался без впечатлений. Среди отдыхающих оказалась и семья главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой. Они прогулялись по оживленным аллеям, а потом отправились на каток.

«Это самое приятное, что может быть! Елочку мы сегодня зажгли. Меня переполняют эти прекрасные чувства. И хочу поделиться ими со всеми!» - заявила Евгения Хрусталева.

В городском округе позаботились, чтобы зима прошла весело. В этом году откроются 19 катков. А когда выпадет снег, заработают горки и лыжные трассы.

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Отдых Город Домодедово Парки
04 декабря 2024, 17:03
Мужчину с тромбозом сосудов мозга спасли в Орехово-Зуевской больнице
Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.
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Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы оперативно оказали помощь пациенту. Мужчина уже вернулся после лечения к обычной жизни.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий скорой помощи Подмосковья почувствовал недомогание в начале трудового дня. У него закружилась голова, возникла боль в области затылка, походка стала неустойчивой.

Мужчина обратился к руководству подстанции скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве. Врачи осмотрели его и быстро доставили в региональный сосудистый центр. Пи обследовании выяснилось, что у пациента - острый тромбоз сосудов головного мозга. Очень сложный для диагностики инсульт медики смогли выявить без дополнительных методов.

Благодаря слаженным действиям команды врачей мужчина получил квалифицированную и своевременную помощь. Заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев не зря считается одним из ведущих специалистов России в области лечения венозной патологии головного мозга.

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Врачи Медицина Орехово-Зуево
04 декабря 2024, 16:36
Лекции и семинары в честь годовщины битвы за Москву пройдут в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотические мероприятия 5 декабря пройдут во всех микрорайонах округа. Исторические лекции и семинары посвятят началу контрнаступления советских солдат в битве за Москву в 1941 году.

Открытый урок организуют в школе «Флагман» и детской библиотеке № 3. Школьникам напомнят, что предшествовало историческим событиям, как они проходили и какое значение имели для истории страны.

«Мы вспоминаем героические страницы истории, чтим память павших защитников Отечества, слушая рассказы о тех, кто самоотверженно сражался за свободу и независимость Родины», - отметил директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Учащиеся «Тридцать первой школы» и школы «Виктория» примут участие в тематической интеллектуальной игре. Отвечать на вопросы детям помогут их родители. Муниципальный депутат Надежда Смирнова поведает собравшимся историю ее отца, героя Великой Отечественной войны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Великая Отечественная война

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