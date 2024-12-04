Тринадцать предпринимателей в Балашихе получат финансовую помощь

Пять субъектов малого и среднего предпринимательства получат частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования. В их числе ООО «Идеология Еды», занимающееся производством хлебобулочных и кондитерских изделий; ИП Саблин Дмитрий Александрович, основавший производство и обработку металлических изделий; ООО «Сити Экспо», специализирующееся на производстве офисной мебели; ООО «Эко-блок № 345», производящее мембраны для очистки сточных вод; ООО «Империя здоровья и красоты», медицинский центр, предоставляющий услуги по диагностике и оздоровлению.

Также финансовая помощь будет направлена на поддержку восьми социально ориентированных предпринимателей, среди которых ИП Яковлева С.А. - детский спортивный центр; ИП Бабакова К.Д. - центр досуга и творчества «КУБик»; ООО «Гермес» - центр развития и дополнительного образования «БэбиБум»; ООО «Детский центр развития „Умка“; ООО „Планета Детства 2“; ООО „Центр Доктора Бубновского в Балашихе“; ИП Яковлев Д.Д. - детская спортивная школа; и ИП Леташкова С.В. - семейный клуб „Ступеньки“.

Благодаря этой финансовой помощи будет создано 153 новых рабочих места. Ожидается, что средняя зарплата сотрудников вырастет на 65,5%, а налоговые отчисления увеличатся на 69,9%.

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