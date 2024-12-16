Тринадцать новых автобусов передадут Ленинскому округу до конца 2024 года

На оперативном совещании с главами муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион активно участвует в федеральной программе обновления автобусного парка. Кроме того, по новому соглашению с Москвой часть пересекающих МКАД маршрутов перейдет под контроль столичного департамента транспорта. «Задача - увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», - отметил губернатор.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что на маршруты в Подмосковье до 31 декабря выйдут 304 новых автобуса. 104 из них уже получены, а остальные поступят до 25 декабря.

Ленинский округ в 2024 году получил 57 автобусов. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов рассказал, что новые транспортные средства распределят по маршрутам с учетом просьб жителей округа. Дополнительные автобусы появятся на маршрутах № 367, 471, 1020 и 1224к.