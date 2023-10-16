Трикотажный цех мощностью 25 тысяч мотков в месяц построили в Ленинском округе
В деревне Пуговичино в Ленинском городском округе построили трикотажный цех мощностью 25 тысяч мотков в месяц. Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику заключение здания о соответствии.
Объект строили с декабря 2021 года.
«Здание аппаратно-прядильного цеха для выработки трикотажной пряжи площадью 520 квадратных метров включает пять станков для производства более тысячи мотков в смену», - уточнили в ведомстве.
К цеху проложат подъездные дороги. Также возле объекта обустроят парковку для грузовых и легковых автомобилей.
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