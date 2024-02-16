Три железнодорожных переезда отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году

Асфальтовое покрытие заменят вблизи домов № 16 и № 11 на улице Есенина в Поваровке и около дома № 61а на Окружной улице в Поварове.

«При поддержке областного правительства и губернатора Подмосковья на территории нашего округа будет проведена работа для повышения комфорта и безопасности автомобилистов при переезде железнодорожных путей. Участки, которые отремонтируют в этом году, вошли в программу по результатам обследования и по просьбам жителей», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего на территории региона находится 347 железнодорожных переездов, примерно треть из них отремонтировали в прошлом году. В течение всего года на переездах проводят аварийный ямочный ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о проектировании новой железнодорожной станции Химки-2 в 2024 году.

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