Три выпускника из Лобни сдали ЕГЭ на 100 баллов

Два выпускника лицея достигли наивысшего результата по литературе и химии. Также ученица школы № 8 получила 100 баллов по литературе.

Отметим, что в этом году выпускникам будут вручать серебряные медали, если в аттестате за 11-й класс не более двух четверок. Также нужно набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.

За серебряную медаль можно получить до трех дополнительных баллов при поступлении в вузы, однако количество начисляемых баллов определяется каждым вузом индивидуально.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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