Три улицы в Чехове благоустроят по просьбе жителей

Проверил содержание объектов в этом районе глава городского округа Чехов Михаил Собакин. По его поручению также должны будут оперативно заменить задвижки с утечками на центральном тепловом пункте № 8. Крупногабаритный мусор с контейнерных площадок около домов поручили вывезти на «Мегабак».

Подрядчик, ремонтирующий фасад дома №1 на улице Дружбы, должен убрать строительный мусор. Щит с информацией заменят на набережной Теребенки, а поврежденную плитку восстановят на фасаде Дворца культуры «Дружба».

Также глава муниципалитета поручил отремонтировать покрытие детской площадки у дома № 81 по улице Чехова до конца недели. Ряд задач выполнят и сотрудники «Чеховского благоустройства». Они окосят траву. А сотрудники управляющей компании удалят граффити со стен зданий и благоустроят придомовые территории.

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