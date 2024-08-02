Три учителя из Серпухова вошли в топ-100 педагогов Подмосковья

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Мира Савченкова работает учителем информатики и ИКТ в лицее Протвина 29 лет. Только за последние два года она подготовила 27 призеров муниципального этапа и восемь участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также педагог - многократный лауреат и победитель конкурсов разных уровней.

Учитель начальных классов Светлана Тушева в профессии 32 года. Педагог активно использует в учебном процессе современное цифровое оборудование и электронные образовательные платформы.

Педагогический стаж преподавателя биологии Елены Шишловской 27 лет. Она является учителем высшей категории, старшим экспертом ЕГЭ по биологии.

Все учителя, вошедшие в список, получат денежную премию. Об этом ранее писал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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