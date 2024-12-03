03 декабря 2024, 17:25

Три тысячи школьников написали диагностическую работу по химии в Подмосковье

Министерство образования Московской области
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Около трех тысяч девятиклассников из Подмосковья написали региональную диагностическую работу по химии. Участие в проверку приняли 204 школы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, диагностическую работу провели на компьютерах в онлайн-режиме. Она состояла из 18 заданий разного уровня сложности. Школьники проверили знания по органической химии, методах познания, расчетах и других разделах. Максимально за тест можно получить 32 балла.

Работу проверят эксперты, а результаты станут доступны не позже 9 декабря.

По результатам школьники смогут оценить свои знания и определить свои слабые места.

Школы Школьники
03 декабря 2024, 17:46
Экспортеры Подмосковья расширят сотрудничество с Саудовской Аравией
Фото: «Агроэкспортап»
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Деловая миссия российских компаний-экспортеров, организованная «Агроэкспортом» совместно с Минсельхозом России, прошла в Саудовской Аравии. В ходе мероприятия участники провели пленарную сессию, рабочую встречу, посвященную инвестиционному сотрудничеству, а также круглый стол, на котором обсудили стратегии работы в сегменте ретейла и HoReCa.

В состав миссии вошли крупные подмосковные агрокомпании, включая «Черкизово», «Мираторг», «Волшебница», «Соломон-Трейд» и «АйсКро». В заключительный день миссии российские экспортеры посетили два крупных розничных сети - Tamimi Markets и Carrefour.

Во время этих поездок они изучили особенности ритейла в Королевстве и провели переговоры с руководством сетей, детально обсудив перспективы сотрудничества, востребованные категории продукции и процессы коммерческого оформления товаров.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в сфере агропромышленного комплекса активно развивается. За период с 2019 по 2023 год товарооборот сельскохозяйственной продукции между странами увеличился втрое, превысив один миллиард долларов.

На сегодняшний день Россия занимает четвертое место по объему поставок продукции АПК в Саудовскую Аравию, в то время как Саудовская Аравия входит в число десяти основных торговых партнеров Московской области в сфере сельского хозяйства.

Саудовская Аравия Сельское хозяйство Переговоры
03 декабря 2024, 17:05
Участок трубопровода на Почтовой улице в Подольске обновят в 2025 году
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В городском округе Подольск продолжают модернизировать тепловые сети по государственной программе. Часть трубопровода уже обновили, участок на Почтовой улице реконструируют в 2025 году.

Рабочие модернизировали трубопровод, ведущий к котельной на улице Гайдара. Помимо этого, закольцевали два объекта на Художественном проезде и в Сыровском тупике. Участок трубопровода на Почтовой улице присоединят к ним в будущем году. Вся тепловая сеть находится в собственности муниципалитета, она обеспечит теплом социальные объекты и многоквартирные дома в микрорайоне Силикатная.

«Нам важно не зависеть от частных ресурсоснабжающих организаций. Все они должны быть государственными. На это нас ориентировал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и президент России Владимир Путин», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Руководитель муниципалитета также добавил, что мелкие утечки, которые появляются на сетях малого диаметра, специалисты ликвидируют в течение суток. Жителей каждый день информируют о видах и сроках ремонтных работ.

Помимо этого, в конце ноября благоустроили раскопанные участки теплосетей, а также восстановили дорожное полотно там, где было необходимо. Эту работу продолжат весной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ Отопление
03 декабря 2024, 16:06
Около 200 дефектов детских горок устранили в Подмосковье с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Игровые зоны для детей представляют собой крупные комплексы с разнообразными элементами для развлечений, поэтому обеспечение их безопасности становится важнейшей задачей. Постоянный контроль за такими пространствами осуществляют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В процессе инспекций особое внимание уделяется горкам и материалам, из которых они изготовлены, поскольку это напрямую влияет на безопасность детей. Инспекторы проверяют металлические горки, оценивая их целостность в местах соединений, чтобы исключить риск повреждений. Пластиковые горки, в свою очередь, проверяются на наличие трещин, поскольку такие дефекты могут привести к травмам.

С начала года в Московской области устранено свыше 175 дефектов горок для детей. Наибольшее количество проблем было решено в Одинцове - 39 случаев, Волоколамске - 22 и Лобне - 19.

Если на детских площадках обнаружены поломки, необходимо сообщить об этом в один из территориальных отделов Министерства.

Дети Ремонтные работы
03 декабря 2024, 15:55
Фигуристы из Дмитрова победили на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Дмитровский
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В Дмитрове прошли соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Московской области. В них приняли участие более 60 фигуристов из разных городов Подмосковья.

Соревнования прошли в Центре фигурного катания и керлинга, где участники состязались в одиночном катании в двух группах: спортивных и юношеских разрядах. Дмитровская спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко показала отличные результаты, завоевав два золота и одну бронзу.

Золотые медали получили Кристина Жукова и Мария Терешкова. Их программы были насыщены сложными элементами и хореографией, что позволило достичь высоких баллов у судей. Александра Ларионова также продемонстрировала отличное катание, несмотря на сильную конкуренцию, и заняла бронзовую медаль.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина выразила гордость за достижения местных спортсменов и отметила их высокий уровень мастерства и целеустремленности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фигурное катание Золото Дмитров

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