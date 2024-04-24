24 апреля 2024, 08:27

Три турнира по единоборствам прошли в Дзержинском

Телеканал «360»
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Соревнования по карате, дзюдо и борьбе прошли в Дзержинском. Участие в турнирах приняли около 400 спортсменов и почетные гости.

В спортзале лицея «Парус» прошел турнир по шокотан-карате «Открытый кубок IJKA России». Участниками состязаний стали 250 спортсменов. Эти соревнования проходят в Дзержинском ежегодно, начиная 2019-го.

Почетным гостем состязаний стал шеф-инструктор IJKA, знаменитый японский сэнсэй Утсуми Такато. Он вручил дипломы о присвоении очередных данов ученикам, успешно прошедшим испытания. Кроме того, под его руководством прошел практический семинар по традиционному шотокан-карате.

«Сэнсэй Такато является руководителем международной организации. Он провел здесь семинар. Он отметил, что в России развивается это направление, говорит, что уровень наших спортсменов достаточно высокий», - рассказал руководитель российского отделения IJKA-карате Михаил Белов.

В спортивной школе олимпийского резерва «Союз» провели турнир по дзюдо «Гном». Он объединил более 120 участников из Москвы, Подмосковья и Тульской области.

«Ребята приезжают сюда выполнять нормативы, у нас на соревнованиях дети от 2-го юношеского до 1-го взрослого разрядов. В промежутке они должны выполнять определенные нормативы для присвоения более высоких разрядов», - поделился главный судья турнира «Гном» Ян Зиновкин.

Также в округе прошли соревнования по вольной борьбе за призы олимпийского чемпиона среди мастеров-ветеранов, четырехкратного чемпиона мира, двадцатикратного чемпиона России, заслуженного тренера России Ваника Маргаряна. Ванику Сантросовичу скоро исполнится 80 лет. Несмотря на солидный возраст, он продолжает тренировать молодое поколение и возглавлять турнир.

«Мы буквально четыре года тому назад провели первые соревнования в тренировочном зале. Там было 50-60 участников, и вот четвертый турнир - уже более 120 участников», - отметил директор спорткомплекса «Орбита» Иван Сирош.

Ученики Ваника Маргаряна уверены, турнир будет расти и развиваться. Планируется, что уже в ближайшие годы соревнования приобретут статус областных, а затем и всероссийских.

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Спортсмены Дзержинский
24 апреля 2024, 09:26
Очистные сооружения построили в селе Макарово
Министерство ЖКХ МО
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Строительство канализационных очистных сооружений завершили в военном городке Ногинск-4 в селе Макарово. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Пусконаладочные работы уже провели, территорию благоустроили и озеленили. Все этапы работ сопровождали специалисты компании «УТНКР».

Очистные сооружения с автономной работой линий очистки обеспечивают высокую надежность в работе. Автоматический режим функционирования позволяет избежать необходимости постоянного контроля со стороны рабочего персонала.

Новые сооружения способны очищать до 250 кубических метров сточных вод ежедневно, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду и благоприятно влияет на здоровье жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы
24 апреля 2024, 09:04
Почти 4 тысячи ям отремонтировали в Балашихе с начала года
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Ямочный ремонт проводится в Балашихе с начала года. За это время дорожные рабочие устранили свыше 3,7 тысячи ям.

Всего в Балашихе зафиксировали и оцифровали более четырех тысяч ям на дорогах, большую часть из которых уже отремонтировали.

Новая технология позволяет удалить покрытие с помощью специального оборудования. Если на месте ям - лужи, дорожники сначала осушают их, а после заполняют участок смесью из асфальтобетона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

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Дороги Балашиха Ремонтные работы
24 апреля 2024, 09:01
Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне
Телеканал «360»
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Чемпионат России по восточному боевому единоборству сито-рю прошел в Лобне. Участниками соревнований стали более 1100 каратистов.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняла участие глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Мы рады приветствовать всех участников соревнований: более 1100 участников, более 25 городов. Это знаковое событие для карате, для нашего города», - сказал председатель спортивного комитета городского округа Лобня Дмитрий Винцукевич.

Соревнования - важная ступень в спортивной карьере участников, потому что на основании результатов турнира формируются сборные команды России.

«Для российских бойцов, для российских представителей карате Сито-рю - это главный турнир года. Это то, к чему люди шли целый год. Очень знаковый, важный, во многом судьбоносный для спортсменов турнир», - отметил председатель судейского комитета Федерации каратэдо Сито-рю России Александр Поединцев.

Победители соревнований получили дипломы, медали и кубки.

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Спортсмены Лобня
24 апреля 2024, 08:50
Московский синодальный хор выступил в Пушкино
Телеканал «360»
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Благотворительный концерт прошел в Пушкино. Московский синодальный хор вместе с симфоническим оркестром впервые исполнил ораторию митрополита Илариона «Страсти по Матфею».

Перед концертом работала благотворительная ярмарка. На ней продавали вязанные игрушки, пасхальные свечи, заколки, браслеты, матрешки - все ручной работы. По словам руководителя общественной организации «Творческие многодетные семьи» Екатерины Неженцевой, каждое изделие на благотворительной ярмарке - уникально и сделано с любовью. Рядом с торговыми палатками стояли таблички с QR-кодами для пожертвований детям к Пасхе.

«Когда я узнал, что к нам приехали дети из Белгорода, из Донбасса, хотелось как-то им помочь и поздравить их с праздником Пасхи. Мы совместно с администрацией нашего округа долго думали, как сделать этот праздник для этих детей удивительным. Появилась идея пригласить Московский синодальный хор совместно с оркестром и солистами к нам в городской округ и сделать такой благотворительный концерт. Все собранные деньги пойдут на подарки детям», - поделился благочинный церквей Пушкинского городского округа, иерей Василий Ковальчук.

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«„Страсти по Матфею“ - произведение, которое написано несколько лет назад митрополитом Русской православной церкви Илларионом. Оно было представлено во многих городах России и Ближнего зарубежья. Премьера была в Москве в большом зале консерватории и в Риме на концерте под управлением Владимира Федосеева. Это произведение повествует о последних днях жизни Иисуса Христа», - рассказал художественный руководитель Московского синодального хора Алексей Пузаков.

Благотворительность Концерты Пушкино

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