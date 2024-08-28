Три школы Чехова вошли в 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья

Итоги рейтинга образовательных учреждений Подмосковья подвели на региональной августовской педагогической конференции. Школа № 10 заняла 44 место, гимназия № 7 - 48, а гимназия № 2 - 64.

На совещании также обсудили тему оказания гумпомощи бойцам СВО, подвели итоги выезда в деревню Радутино, где определили план работ по укреплению плотины на реке Теменка для того, чтобы паводок прошел без аварий. Капитально сооружение отремонтируют в следующем году.

Сотрудники администрации анонсировали оперативное городское совещание и выезд в микрорайон Ровки на этой неделе. Параллельно специалисты продолжают проверять содержание дворов и общественных пространств, готовят округ к отопительному сезону.

Также в выходные во всех Домах культуры Чехова пройдет День открытых дверй. А в городском парке состоится фестиваль «Парк знаний».

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