Три школьницы из Жуковского выиграли на всероссийской олимпиаде по МХК

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Как рассказали в администрации округа, школьницы участвовали в финальном этапе олимпиады. Победители соревнования получат выплату в размере 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч рублей, а участники - 100 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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