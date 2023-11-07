07 ноября 2023, 22:25

Три рыси попали в фотоловушку на территории Волоколамского леса

Фото: Ульянов А.И.
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Фотоловушка, установленная на территории Волоколамского леса, зафиксировала присутствие трех рысей. Вероятнее всего, это самка с двумя подросшими котятами.

Зоологи Московской области отметили устойчивую популяцию рыси на западе региона. Это связано с обилием в лесах кормовой базы, необходимой для этих кошачьих и благоприятными условиями для размножения.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что рысь - это хищное млекопитающее. Его представителей можно встретить не только в Сибири, но и на территории Подмосковья.

«Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области», - добавил Тихон Фирсов.

Он также подчеркнул, что жизнь этого вида кошачьих на территории Подмосковья зависит от сохранения естественной среды обитания. При этом ученые отмечают, что рыси предпочитают селиться в лесистых районах с густой растительность.

Напомним, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Специалисты Министерства экологи Подмосковья регулярно проводят мероприятия по охране животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Животные Экология
07 ноября 2023, 21:54
Кинолог из Одинцова дал советы по выбору породы собак
Хавива Фонина
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Зачастую люди не изучают особенности характера животных и берут их в дом в качестве игрушки для ребенка или подарка на Новый год. Чтобы потом домашние любимцы не оказались на улице, кинолог советует пообщаться со специалистами.

При этом зачастую животные, которые надоели своим хозяевам, оказываются брошенными на улице. Их отлавливают и стерилизуют, чтобы потом выпустить обратно.

«На улице свои правила и условия выживания. При встрече с бродячими собаками человеку следует сохранять спокойствие и не махать руками», - объяснила Виктория Романова.

По словам кинолога, лучший способ избежать нападения бродящих собак - обойти стороной территорию, где они обитают или были замечены. Кроме того, нельзя убегать, кричать и бросать в животных камни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Кинолог из одинцовского села Никольское Виктория Романова рассказала, что совсем недавно было модно содержать в доме породистых собак - хаски или лайку. Однако мало кто знает, что за ними нужен особенный уход и грубое отношение не принесет пользы ни владельцу, ни собаке.

К решению взять щенка в дом необходимо подойти с максимальной ответственностью. Важно понимать, что за животным все равно придется ухаживать взрослому человеку, а не ребенку. Кроме того, стоит пообщаться с другими владельцами собак такой же породы.

Перед тем как взять на себя такую ответственность, необходимо оценить, достаточно ли у вас времени для прогулок с собакой и походов к кинологам. Также животное необходимо воспитывать и обучать командам.

Животные
07 ноября 2023, 21:27
Учащиеся Костровской школы Истры освоили городецкую и хохломскую роспись
Светлана Борщева
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Костровская школа Истры смогла возродить городецкую и хохломскую роспись. Сделать это удалось на занятиях детей в группе продленного дня. Учащиеся уже становились победителями на многочисленных конкурсах и не планируют останавливаться на достигнутом.

Одна из учениц поделилась впечатлениями от занятий. Она указала, что ей очень интересно изучать старинное ремесло.

«То, что модно, - это обыденно, а вот изучать старинное ремесло - это интересно!» - подчеркнула ученица.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.

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Стены Костровской школы украшают работы, выполненные в стиле городецкой и хохломской росписи. Их создавало не одно поколение учеников. А началось все с прихода в учебное заведение Валентины Медведевой, которая 35 лет назад взяла под свою опеку группу продленного дня.

Она рассказала, что в прошлом году к ней пришел седьмой класс и дети были уверены, что у них ничего не получится.

«А в этом году - уже совсем другие дети. Самый горластый хулиган и вовсе заявил учителю: „Я вас люблю, Валентина Петровна, я от вас никуда не уйду“. Это ли не чудо?» - задается вопросом преподаватель.

Школы Истра
07 ноября 2023, 20:55
Выставка портретов участников СВО открылась под Рузой
Сморкалов Никита
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Выставка художника Светланы Галаган открылась в Центре восстановительной терапии М. А. Лиходея под Рузой. Она посвящена участникам специальной военной операции. Ранее работы мастера представили в Общественной палате РФ и музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств.

Светлана Галаган специализируется на создании мозаичных икон для храмов. Когда началась спецоперация, она работала в Белгородской области. Там она и познакомилась с российскими военными, принимающими участие в боевых действиях. Написав их графические портреты, Светлана решила продолжить серии работ.

«Когда человек оказывается один на один со смертью и понимает, что должен защитить других от этой смерти, в нем происходит какое-то изменение. На мой взгляд, это и есть герои», - поделилась Светлана Галаган.

Она подчеркнула, что ее поражают пронзительные взгляды военных на фотографиях. По ее мнению, это взгляды людей, готовых идти к своей цели.

«Эти воины - наша сила, наша опора», - добавила Светлана.

Отметим, что сейчас Светлана Галаган собирает гуманитарную помощь вместе с другими волонтерами. Впоследствии они передают предметы первой необходимости на линию фронта.

Открытие выставки в Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея вошло в серию мероприятий в честь 37-летия ЦВТ. На ней представлены живописные и графические портреты воинов разных войск. Руководство центра отдельно поблагодарило Светлану Галаган за возможность продемонстрировать ее работы пациентам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Его волонтеры занимаются оказанием помощи военнослужащим и членам их семей.

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Выставки Руза
07 ноября 2023, 20:05
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 ноября
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 7 ноября. Основные заторы зафиксированы на Новорязанском, Ленинградском и Новорижском шоссе.

Также движение затруднено на Пятницком, Волоколамском, Мякининском и Каширском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на ЦКАД неподалеку от населенного пункта Большие Вяземы.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание автовладельцев просят проявить в темное время суток и во время дождя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Вместе с тем модернизацию проходят электрички, автобусы и другой общественный транспорт.

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Пробки

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