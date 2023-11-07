Три рыси попали в фотоловушку на территории Волоколамского леса

Зоологи Московской области отметили устойчивую популяцию рыси на западе региона. Это связано с обилием в лесах кормовой базы, необходимой для этих кошачьих и благоприятными условиями для размножения.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что рысь - это хищное млекопитающее. Его представителей можно встретить не только в Сибири, но и на территории Подмосковья.

«Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области», - добавил Тихон Фирсов.

Он также подчеркнул, что жизнь этого вида кошачьих на территории Подмосковья зависит от сохранения естественной среды обитания. При этом ученые отмечают, что рыси предпочитают селиться в лесистых районах с густой растительность.

Напомним, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Специалисты Министерства экологи Подмосковья регулярно проводят мероприятия по охране животных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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