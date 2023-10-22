Три пути. Московская область обозначила возможности для роста товарооборота с Китаем

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«Московская область не имеет выхода к морю, поэтому ее порты - так называемые сухие», - отметил Воробьев.

Три пути Подмосковный губернатор рассказал, что регион изучит три возможности для того, чтобы нарастить объем товарооборота между партнерами.

«Что касается контейнерных перевозов, есть три возможности, которые мы будет анализировать. Первая - это железная дорога. По ней есть также потенциал роста. Второе - реконструкция и модернизация автомобильной дороги и пограничного перехода, что также может послужить увеличению товарооборота. Третье - это, конечно, морские возможности, которые мы хотели бы изучить», - подчеркнул он.

Партийный секретарь Ляонин Хао Пэному обозначил еще одну цель: наладить прямое авиасообщение между Шэньяном и Москвой.

Две стороны - масса возможностей Терминалом «Белый Раст» управляют две стороны: Россия и Китай. Исполнительный директор ТЛЦ Алексей Соков отметил, что главной целью совместной работы является ежегодное повышение грузооборота на транспортно-логистическом центре.

«Мы надеемся, что закончим год, переработав 260 тысяч теусов (единица измерения грузов, эквивалентная 20-футовому контейнеру - прим. ред.)», - подчеркнул он.

Коммерческий директор терминала Цзоу Гуанюй отметил, что компания «Белый Раст» является совместным проектом России и Китая в рамках стратегии «Один пояс - один путь».

«Сейчас был реализован первый пусковой комплекс. Всего их четыре, впереди запуск остальных с общим объемом инвестиций - 10 миллиардов рублей. А после реализации „Белый Раст“ будет выполнять полноценно свою функцию», - поделился он.

Цзоу Гуанюй также рассказал, о работе с российскими коллегами. По его словам, с россиянами весело, несмотря на то, что у народов разные культуры. Гуанюй добавил, что все стараются идти друг другу навстречу.

Цель обозначена и торгово-логистический центр работает над пусковыми комплексами. А регион над тем, чтобы грузы доставлялись в большем объеме и всеми возможными путями.

Терминал «Белый Раст» расположен в Дмитровском городском округе. Он считается самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье, площадь терминала - около 60 тысяч квадратных метров. Сюда поставляют самые разные товары: от продуктов питания до автомобили. В планах - расширение возможностей ТЛЦ. Как отмечал ранее Воробьев, власти планируют увеличить пропускную способность центра до 725 тысячи двадцатифутовых контейнеров в год и нарастить число рабочих мест на объекте до двух тысяч.

Во время визита в Китай Воробьев также посетил выставку высоких технологий V «Глобальной конференции по промышленному интернету». Губернатору показали, как 5G работает в городской электросети, и он решил внедрить систему во все промышленные и технологические процессы Московской области. Технологии, которые позволяют механизмам региона работать слаженнее и быстрее, очень интересны для региона.