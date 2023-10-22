Три пути. Московская область обозначила возможности для роста товарооборота с Китаем

22 октября 2023, 15:03
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Терминально-логистический центр «Белый Раст» станет полноценной точкой на карте инициативы «Один пояс — один путь». Губернатор Московской области Андрей Воробьев и секретарь коммунистической партии провинции Шэньяна Ляонин Хао Пэному обсудили будущее современного терминала. Об этом — в специальном репортаже корреспондента «360» Елены Кононовой.

«Московская область не имеет выхода к морю, поэтому ее порты - так называемые сухие», - отметил Воробьев.

Три пути Подмосковный губернатор рассказал, что регион изучит три возможности для того, чтобы нарастить объем товарооборота между партнерами.

«Что касается контейнерных перевозов, есть три возможности, которые мы будет анализировать. Первая - это железная дорога. По ней есть также потенциал роста. Второе - реконструкция и модернизация автомобильной дороги и пограничного перехода, что также может послужить увеличению товарооборота. Третье - это, конечно, морские возможности, которые мы хотели бы изучить», - подчеркнул он.

Партийный секретарь Ляонин Хао Пэному обозначил еще одну цель: наладить прямое авиасообщение между Шэньяном и Москвой.

Две стороны - масса возможностей Терминалом «Белый Раст» управляют две стороны: Россия и Китай. Исполнительный директор ТЛЦ Алексей Соков отметил, что главной целью совместной работы является ежегодное повышение грузооборота на транспортно-логистическом центре.

«Мы надеемся, что закончим год, переработав 260 тысяч теусов (единица измерения грузов, эквивалентная 20-футовому контейнеру - прим. ред.)», - подчеркнул он.

Коммерческий директор терминала Цзоу Гуанюй отметил, что компания «Белый Раст» является совместным проектом России и Китая в рамках стратегии «Один пояс - один путь».

«Сейчас был реализован первый пусковой комплекс. Всего их четыре, впереди запуск остальных с общим объемом инвестиций - 10 миллиардов рублей. А после реализации „Белый Раст“ будет выполнять полноценно свою функцию», - поделился он.

Цзоу Гуанюй также рассказал, о работе с российскими коллегами. По его словам, с россиянами весело, несмотря на то, что у народов разные культуры. Гуанюй добавил, что все стараются идти друг другу навстречу.

Цель обозначена и торгово-логистический центр работает над пусковыми комплексами. А регион над тем, чтобы грузы доставлялись в большем объеме и всеми возможными путями.

Терминал «Белый Раст» расположен в Дмитровском городском округе. Он считается самым большим хабом китайской продукции в Подмосковье, площадь терминала - около 60 тысяч квадратных метров. Сюда поставляют самые разные товары: от продуктов питания до автомобили. В планах - расширение возможностей ТЛЦ. Как отмечал ранее Воробьев, власти планируют увеличить пропускную способность центра до 725 тысячи двадцатифутовых контейнеров в год и нарастить число рабочих мест на объекте до двух тысяч.

Во время визита в Китай Воробьев также посетил выставку высоких технологий V «Глобальной конференции по промышленному интернету». Губернатору показали, как 5G работает в городской электросети, и он решил внедрить систему во все промышленные и технологические процессы Московской области. Технологии, которые позволяют механизмам региона работать слаженнее и быстрее, очень интересны для региона.

Андрей Воробьев Россия Китай
Автобус с медикаментами отправили в зону СВО из Королева
23 октября 2023, 08:30
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Жители Королева собрали и отправили в зону СВО медикаменты, носилки и перевязочные материалы. Также вместе с медицинским грузом на автобусе к бойцам отвезут маскировочные сети и камуфляжные костюмы. Перед отправкой машину решили перекрасить в зеленый цвет.

Пассажирский автобус для помощи участникам СВО передали благотворительному фонду «Окно в мир» из Королева. Транспортное средство оставят в медицинской роты.

«Сегодня мы его забираем и в понедельник он поедет к ребятам, поедет в медицинскую роту для эвакуации раненых», - сообщила президент благотворительного фонда «Окно в Мир» Екатерина Зеленцова.

Благотворительный фонд работает с 2015 года. С начала спецоперации он отправил на фронт 12 УАЗ и один грузовик.

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Королев
Дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» в Котельниках начали выдавать ключи
23 октября 2023, 07:30
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Владельцам квартир в двух 25-этажных домах с подземным паркингом в ЖК «Белые Росы» начали выдавать ключи от жилплощади. В марте 2017 года его признали проблемным, а в этом — сдали.

В домах более 900 квартир, ЖК окружен хвойным лесом, есть выход в Кузьминский лесопарк.

«Много было всего, много инстанций прошли. Кто смог продать - продали. Были тяжбы, суды, были переживания, что ни денег ни квартир. Спасибо всем инициативным людям, что на обманутых дольщиков обратили внимание», - поблагодарила собственница квартиры Любовь Алексеевна.

«Выдача ключей началась с прошлого четверга. За эту неделю мы выдали порядка 50 ключей. В день выдается по 15-16 ключей от квартир. Каждая по полчаса. Запись плотная. Люди идут активно, принимают свои квартиры „, - сообщила сотрудник УК „Октябрь“ Юлия Кириллова.

Семья Жуковых планировала заехать в свою квартиру еще в 2015 году.

«Квартира у меня с ремонтом, квартира однокомнатная, вид из окна мне очень нравится, красивые дома, зелень, батареи уже топятся, я всем довольна», - сообщила владелец квартиры Валентина Жукова.

Получивших ключи от своих квартир дольщиков навестил глава округа Сергей Жигалкин.

«Сколько раз встречались, сколько проблем, помню, как по подвалам затопленным ходили. По этажам, размороженным крышам <…> Важно сказать, что в Котельниках не осталось ни одного проблемного корпуса обманутых дольщиков», - заявил Жигалкин.

По его словам, в 10 минутах ходьбы строится образовательный комплекс. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи мест и детского сада еще на 350 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье в этом году полностью закроет проблему с обманутыми дольщиками.

Их было свыше 117 тысяч, но осталось 8,4 тысячи. Права восстановят уже менее чем за три месяца.

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Строительство Дольщики Котельники
Школьники из Химок собрали книги для детей в новых регионах России
23 октября 2023, 06:00
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Учащиеся школы № 1 в Химках поучаствовали в акции «Литература — школам Донбасса». Они собрали несколько коробок книг для ребят из ДНР и ЛНР.

«Участвуя в этой акции, мы даем детям возможность расширить свои знания и погрузиться в увлекательные истории. Вместе с моим помощником передали волонтёрам-молодогвардейцам книги, которые активисты отправят на Донбасс», - рассказала директор школы Галина Болотова.

Местные жители ежедневно собирают в новые регионы России гуманитарную помощь. Сейчас при поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках работает девять точек сбора.

Зампред местного Совета депутатов Александр Дряннов напомнил, что вместе с ними с октября прошлого года в Химках функционирует Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты учреждения помогают оформлять льготы и выплаты, получать документы, пройти адаптацию после ранения и другом.

За время работы центр оказал поддержку более 550 местным жителям.

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Книги Химки
Мусорную площадку привели в порядок в Щелкове
23 октября 2023, 04:00
Катасонова Елена
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В микрорайоне Финский, 4а в Щелкове привели в порядок мусорную площадку. На беспорядок пожаловались местные жители.

Горы мусора убрали администрация округа вместе с региональным оператором ООО «Хартия».

«Нареканий по вывозу мусора нет. Два сломанных контейнера заменили. Бывает, после выходных мусора больше, но все своевременно вывозят», - рассказала жительница дома Тамара Трубина.

Контейнеры установили в соответствии с санитарными правилами и нормами. На площадке внедрили раздельный двухкомпонентный сбор мусора. Серые контейнеры нужны для органических отходов, синие - для сухих отходов.

За площадкой закрепили управляющую компанию ООО «Авангард Восток».

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Щелково Мусор

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