Три новых детских сада откроют в Одинцове весной 2025 года

Дошкольные образовательные учреждения проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Вместимость самого большого детского сада - 350 мест. Площадь здания - почти восемь тысяч квадратных метров. Здесь разместятся 15 групп. Возраст воспитанников - от полутора до семи лет. Проектом предусмотрены спортивные и музыкальный залы, пищевой и медицинский блоки, групповые комнаты для занятий и отдыха», - рассказал Андрей Иванов.

Еще два детских сада, на 120 и 60 мест, расположены в помещениях, пристроенных к жилым корпусам. Их строительство также завершено.

Сейчас заканчивается комплектация всех трех дошкольных образовательных учреждений мебелью и необходимым оборудованием. Замечания от главы округа устранят до конца февраля. На март назначено лицензирование детских садов, после которого дошкольные учреждения начнут полноценную работу.

Отметим, что в жилом комплексе «Одинцово-1» продолжает строительство еще одного детского сада на 60 мест. Он будет введен в эксплуатацию летом этого года.