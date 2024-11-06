Три новые машины поступили на станцию скорой помощи в Солнечногорске

Новые машины на базе отечественной марки «ГАЗель NEXT» оснащены современным реанимационным оборудованием, включая систему искусственной вентиляции легких, электрокардиографы с возможностью дистанционной передачи данных на кардиопульт и дефибрилляторы.

Как отметил старший фельдшер подстанции скорой помощи в Солнечногорске Андрей Волошин, в этих автомобилях есть все необходимое для экстренной медицинской помощи. Также они оборудованы системами для обеззараживания воздуха, климат-контролем и системой ГЛОНАСС.

«Мы видим огромную поддержку системы здравоохранения округа в лице губернатора, правительства Московской области. Это и постройка новых медицинских учреждений, и приобретение современного оборудования и машин скорой помощи, и меры социального обеспечения для врачей, которые расширяются с каждым годом. Благодаря этому растет и качество услуг для наших жителей», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Всего губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал 77 автомобилей скорой помощи для подстанций региона, а в 2025 году планируется закупка еще около 80 машин. Ранее, в 2023 году, в Солнечногорске была открыта современная подстанция скорой помощи, которая обслуживает около 150 тысяч человек.

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