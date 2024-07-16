Три музыкальные школы Богородского округа получат новые инструменты

Команда звезд российского футбола сыграет со сборной любителей из Солнечногорска. Товарищеский матч состоится на стадионе «Металлург» 20 июля.

Перед гала-матчем «Легенды футбола» проведут разминку вместе с юными футболистами из местных секций. Для них также подготовили мастер-классы, где у каждого ребенка будет возможность сыграть в одной команде с известными спортсменами. Для гостей мероприятия пройдет розыгрыш памятных подарков.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Команда легенд футбола провела уже более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов региона.

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Участие в футбольном празднике примут Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, вратарь Александр Филимонов и капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев.

Трехкратный серебряный призер чемпионата СССР и двукратный чемпион России тренер Валерий Гладилин будет руководить игрой звездной сборной. Под его командованием именитые спортсмены еще ни разу не уступили командам любителей. Комментировать игру будут профессиональные спортивные журналисты Виктор Гусев и Олег Жолобов.

«Приглашаю всех на игру губернаторского проекта „Выходи во двор“, которая впервые пройдет на территории городского округа Солнечногорск. Обязательно приходите поддержать нашу команду!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.