29 мая 2024, 09:19

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 28 мая

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Лесные пожарные Подмосковья затушили три очага возгорания во вторник, 28 мая. В ближайшие дни в регионе прогнозируется высокая степень пожарной опасности.

Пожары случились в Логиновском лесничестве в километре от деревни Семеново (Павловский Посад), в Виноградовском лесничестве в паре километров от Слободки Алешино и в Ступинском лесничестве недалеко от города Ступино. Все очаги быстро затушили, не дав огню распространиться на большую площадь. Задействовали 22 машины и 40 человек.

Прогнозируется, что 29, 30 и 31 мая в Подмосковье будет сохраняться четвертый класс пожарной опасности, за исключением некоторых отдельных лесничеств. В ближайшие дни в регионе будет сухо и по-летнему жарко, до +28 градусов.

Если увидели огонь или дым в лесу, звоните по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или в Систему-112.

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Пожары Лесные пожары
29 мая 2024, 09:51
Школьник из Дрезны Александр Иванов получил награду за спасение ребенка из пожара
Пресс-служба администрации города или района
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Школьника из Дрезны Александра Иванова наградили медалью «За мужество в спасении». Увидев пожар в частном доме, он бросился в огонь и спас семилетнюю девочку.

Как рассказал глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий, даже после прибытия пожарных Александр и его брат не остались в стороне. Они поливали стены дома и забор соседей из садового шланга и помогали специалистам.

«После прибытия пожарных Саша вместе с братом не остались в стороне: поливали стены дома и забор соседей из садового шланга, принесли стол для огнеборцев, чтобы те смогли встать повыше и направить брандспойты точно под козырек крыши. А затем, когда пожар был потушен, до самого вечера без отдыха помогали соседям убирать воду с пола», - рассказал глава.

Медаль мальчику вручил председатель совета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» Валерий Виноградов.

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Пожары Дети Награды Школьники
29 мая 2024, 09:50
Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 29 мая
Медиасток.рф
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Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 926 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений апреля.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Ярославском, Пятницком и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными за рулем и не отвлекаться на мобильный телефон.

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Пробки Дороги
29 мая 2024, 09:27
Митинг ко Дню пограничника прошел в Чехове
Телеканал «360»
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Торжественное возложение цветов прошло у памятника «Пограничникам всех поколений» в Чехове. Митинг приурочили ко Дню пограничника.

Пограничники Чехова в день своего профессионального праздника приняли участие в митинге. Памятник «Пограничникам всех поколений» был открыт на 100-летие погранвойск. Ветеранов и действующих военнослужащих с праздником от имени главы округа поздравил его первый заместитель Артем Попов.

«Россия обладает самыми большими границами своей территории и граничит с 18 государствами. Поэтому важность и значимость вашей службы недооценить нельзя. С праздником, уважаемые товарищи», - сказал он.

В ветеранской организации пограничных войск Чехова 350 участников. Многие из них сегодня мобилизованы или добровольно несут службу в зоне специальной военной операции, защищают границы России. Скоро ряды пограничников начнут существенно пополняться, так как с этого года срочную военную службу разрешено проходить в пограничной службе ФСБ.

«Работаем плотно с детьми. У нас есть юнармейский отряд „Орленок“ имени Евгения Родионова, был организован кадетский класс. В сентябре мы планируем открыть еще один класс, поэтому работа идет очень интенсивная. Мы занимаемся нашим подрастающим поколением», - отметил председатель Совета ветеранов пограничников городского округа Чехов Михаил Баранов.

Ветераны погранслужбы сегодня активно участвуют в жизни округа: ведут патриотическую работу, а также собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса и бойцов на передовой. Самых инициативных ветеранов сегодня наградили медалями «За верность» имени Евгения Родионова и «Патриот России».

К высеченной в граните карте России участники торжественного мероприятия возложили цветы.

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Военные Чехов
29 мая 2024, 09:19
Певица Катя Лель поздравила Протвино с Днем города
Телеканал «360»
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Протвино отпраздновал 64-летие. Более 12 часов жители гуляли на празднике, а финалом Дня города стало выступление Кати Лель.

На площади Дворца спорта «Импульс» собрались сотни жителей. Там проходили эстафеты и конкурсы, работали фуд-корт, батуты и тематические фотозоны.

Основатель школа резьбы по дереву Владимир Ушаков провел творческий мастер-класс по изготовлению сувениров. Также на празднике жители могли познакомиться с архивными фотографиями родного города. Историко-краеведческий музей Протвино предложил жителям проверить свои знания по истории, географии и культуре родного края на викторине.

Сегодня в Протвине проживает более 36 тысяч человек. Градообразующим является Институт физики высоких энергий Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

«Город Протвино это красивый, уютный, современный город Южного Подмосковья, стремящийся к развитию, старающийся менять жизнь к лучшему. В городе реконструируются социальные объекты, ремонтируются старые и открываются новые общественные пространства. Поздравляю всех с прекрасным праздником - с Днем города Протвино», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Все 12 часов праздника продолжался большой концерт, в котором приняли участи коллективы Противина. Кульминацией праздника стало выступление Кати Лель.

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Праздники Серпухов Протвино

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