Три лесных пожара потушили в Балашихе 16 мая

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на территории Озерного участкового лесничества в двух километрах от ВНИИПО огонь распространился на территории 0,06 гектара. Об этом на телефон 112 сообщили очевидцы. Через полчаса жители обнаружили еще два возгорания в 500 метрах от первого, там огонь затронул 0,7 гектара территории.

Площадь всех пожаров в сумме достигла 4,26 гектара. Огонь тушили 26 машин и 51 человек.

«В местах возгораний работает лесная охрана, идет опрос возможных свидетелей. Есть основание считать, что причиной пожаров были поджоги лесных насаждений. Материалы о пожарах будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить и наказать виновных», - рассказали в ведомстве.

В Комлесхозе напомнили, что за поджог предусмотрела административная и уголовная ответственность.

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