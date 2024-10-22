Три котельные реконструировали в Подольске в 2024 году

Начало отопительного сезона - приоритетная задача в Подольске. В течение лета в округе реконструировали три котельные и порядка 15 километров сетей.

«На прошлой неделе начали большую работу по переподключению со старых на новые сети. План на 2024 год мы выполнили - по 12 из 20 участков запустили тепло в дома. Пока погода позволяет, приняли решение переврезать оставшиеся восемь участков из плана следующего года уже сейчас», - сказал Григорий Артамонов.

Прокладка сетей продолжится зимой. Специалисты кладут трубы параллельно старым, поэтому горячую воду и тепло не отключат. При этом коммуникации не будут закапывать до тех пор, пока не убедятся, что порывов не будет.

Во время работ на всех участках разместят информационные стенды и оставят контакты экстренных служб.

Григорий Артамонов также отметил, что на прошлой неделе оперативно устранили две серьезные утечки на старых сетях. Бригады продолжают отрабатывать заявки от жителей.

«Важно, чтобы все аварийные службы были готовы к повторным пускам тепла, резерв для этой задачи есть», - заключил Артамонов.

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