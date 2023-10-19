Три грузовика с цистерной закупят для Орехово-Зуева в этом году
Для коммунальщиков Орехово-Зуева закупят три грузовых автомобиля модели ГАЗ NEXT C41R13 в комплекте с цистерной вакуумного забора. Соответствующее извещение появилось в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
«Технику нужно доставить по адресу: город Орехово-Зуево, улица Северная, дом 59», - уточнили в комитете.
Также поставщик спецтехники должен обеспечить наличие авторизованного сервисного центра в Подмосковье на случай гарантийного ремонта.
Заявки будут принимать до 26 октября. Стартовая цена контракта составляет 17,7 миллиона рублей с учетом всех расходов. Закупка осуществляется в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы. Услуги оплатят из регионального бюджета.
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