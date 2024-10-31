Три фермы Подмосковья вышли в финал премии Russian Traveler Awards

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что все три фермы активно развивают агротуризм. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, попробовать натуральные продукты и понаблюдать за животными.

Щелковская «Ферма Цветковых» - это хозяйство с полным циклом производства на 1,5 тысячи гектаров земли. Туристы видят здесь не только скот, но и аккуратные поля с разными культурами. Каждый день на ферме добывают около 20 тонн молока, из которого делают кисломолочную продукцию.

Экоферма «Бунин Ручей» предлагает гостям красоты окружающей природы, общение с животными и натуральные продукты с места производства.

Истринская сыроварня Олега Сироты погружает в мир сыроварения, проводит экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.

Голосование за участников конкурса проходит на официальном сайте премии. Итоги подведут в ноябре.