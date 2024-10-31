31 октября 2024, 16:36

Три фермы Подмосковья вышли в финал премии Russian Traveler Awards

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Голосование за участников национальной туристической премии Russian Traveler Awards началось на официальном сайте проекта. В категории «Агротуризм» за победу борются три представителя Подмосковья: «Ферма Цветковых», «Истринская сыроварня Олега Сироты» и экоферма «Бунин ручей».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что все три фермы активно развивают агротуризм. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, попробовать натуральные продукты и понаблюдать за животными.

Щелковская «Ферма Цветковых» - это хозяйство с полным циклом производства на 1,5 тысячи гектаров земли. Туристы видят здесь не только скот, но и аккуратные поля с разными культурами. Каждый день на ферме добывают около 20 тонн молока, из которого делают кисломолочную продукцию.

Экоферма «Бунин Ручей» предлагает гостям красоты окружающей природы, общение с животными и натуральные продукты с места производства.

Истринская сыроварня Олега Сироты погружает в мир сыроварения, проводит экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.

Голосование за участников конкурса проходит на официальном сайте премии. Итоги подведут в ноябре.

Туризм Сельское хозяйство конкурсы
31 октября 2024, 17:21
Плотину на реке Пахре отремонтируют в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Ремонтные работы начнутся 11 ноября на плотине реки Пахры за парком имени Виктора Талалихина. Закончить их планируется 22 ноября.

Плотина была построена еще в середине прошлого века для нужд центрального водозаборного узла Подольска. Она находится в 400 метрах от железнодорожных мостов.

В ходе работ специалисты комбината благоустройства и водоканала демонтируют верхний ряд щитов для понижения уровня воды на зимний период.

Горожан предостерегли от перехода на другую сторону реки по деревянному настилу плотины. Так называемый в народе «мост» предназначен для устранения заторов на переливной кромке. Проход по нему запрещен в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Предупреждающие таблички «Опасная зона» и «Проход запрещен», а также решетки установлены с обеих сторон настила.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Ремонтные работы
31 октября 2024, 17:16
Подмосковье поделилось с Китаем опытом производства колбас и сыра
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Делегация из Китая во главе с представителями партийного комитета Министерства сельского хозяйства КНР посетила два предприятия Подмосковья, специализирующихся на производстве сыровяленых колбас, мясных деликатесов и сыра. Российскую сторону представляли сотрудники Минсельхоза России, Россельхознадзора, Минсельхозпрода и Мининвеста Московской области.

Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин подчеркнул значимость укрепления двустороннего сотрудничества с китайскими партнерами. На предприятии «СолеРамичи» в Солнечногорске гостям продемонстрировали производство колбас, а на «Истринской сыроварне» - процесс созревания сыра. Завершился визит дегустацией продукции.

Китайская делегация выразила признательность за высокий уровень качества продукции и современные технологии, а также намерение поддерживать сотрудничество в сфере экспорта и агропромышленного комплекса с Подмосковьем.

Сельское хозяйство Китай
31 октября 2024, 17:03
Электрические сети и подстанции Подмосковья подготовили к зиме
Россети Московский регион
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Подготовка энергетического комплекса к зиме завершилась в Подмосковье. Всего к бесперебойной работе готовы 160 тысяч километров электросетей и 43 тысячи подстанций.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, помимо подготовки к зиме в регионе идет программа модернизации энергетического комплекса. Уже капитально отремонтировали более 1362 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также оборудование 2203 трансформаторных подстанций.

«Зимний сезон для энергетиков - это сложное и ответственное время. Чтобы встретить его без перебоев, мы в течение всего года вели подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Также специалисты перед зимой расчистили охранные зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности - всего более 6306 гектаров.

В регионе уделяется особое внимание готовности персонала и техники к зимнему периоду - сформировано 657 бригад специалистов и 2732 единицы техники, включая резервные источники снабжения электроэнергии.

Кроме того, подмосковные сетевые компании начали планировать мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2025 год.

Электричество Работа
31 октября 2024, 16:54
Расписание автобусов и электричек изменится в Подмосковье в праздники
Медиасток.рф
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В праздничные дни 2, 3 и 4 ноября изменится расписание общественного транспорта Подмосковья. В Минтрансе Подмосковья отметили, что с 5 ноября автобусы и электрички будут работать по расписанию буднего дня.

В ведомстве уточнили, что 2 ноября автобусы будут следовать по расписанию пятницы, а 3 и 4 ноября - по графику субботы и воскресенья соответственно. На маршруты выйдет более 6,5 тысячи транспортных средств, свыше четырех тысяч из которых - это автобусы «Мострансавто».

Также изменится расписание пригородных поездов: 1 ноября электрички будут ходить по расписанию четверга, а 2, 3 и 4 ноября - по графику пятницы, субботы и воскресенья. Помимо этого, ЦППК назначит дополнительные экспрессы по Казанскому, Киевскому, Курскому, Савеловскому, Ярославскому и Горьковскому направлениям.

Автобусы

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