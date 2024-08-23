Три двойни родились в один день в перинатальном центре Ленинского округа

Всего в медицинском учреждении за один день приняли 27 родов, на свет появились 30 малышей.

«Работаю больше 20 лет, и в моей практике три двойни за один день не было ни разу. Все детки - полученные в естественном зачатии, и роды самопроизвольные. Это удивительная ситуация!», - сказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

У всех мам это уже не первые роды.

«Сыновья стали четвертым и пятым ребенком в нашей семье. Старшим детям - 22, 20 и четыре года. Теперь у нас три мальчика и две девочки. Мы не ожидали такого поворота событий и очень счастливы!», - сказала мама новорожденных Петра и Павла.

Мама, которая родила «королевскую двойню» - мальчика и девочку, рассказала, что теперь у нее в семье три сына и одна дочь.

Всего более 60 двойняшек появились на свет в Видновском перинатальном центре в этом году.

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