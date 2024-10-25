Три двойни появились на свет в перинатальном центре в Видном в один день

Заведующая родовым отделением Наталия Ермакова сообщила, что такие случаи происходят раз в 20-25 лет. Три пациентки с многоплодной беременностью родили в один день. Мамы двух доношенных двоен уже находятся в палатах с детьми, а малыши, которые появились на свет на 33 неделе после кесарева сечения, пока находятся в отделении детской реанимации.

Напомним, что с начала года в Видновском перинатальном центре уже родилось пять тысяч малышей, среди которых почти 80 пар двойняшек. Ожидается, что до конца года еще тысяча семей со всего Подмосковья станут счастливыми родителями.

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