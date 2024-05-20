Три детских сада построят в ЖК «Живописный» в Ленинском округе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в рамках первого этапа строительства возведут четыре корпуса общей площадью 97 тысяч квадратных метров на 1078 квартир. В эксплуатацию уже ввели три из них, еще в одном продолжают монтировали лифты, кровли, фасады и коммуникации.

Рядом с ЖК находится Бутовский лесопарк, а на территории комплекса планируют открыть три детских сада на 330 мест, поликлинику и другие объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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