Три архитектурных проекта из Одинцовского округа стали лауреатами конкурса Build School Project
Сразу несколько архитектурных проектов из Одинцовского округа стали лауреатами смотра-конкурса Build School Project. Лучшими стали детский сад и игровые комплексы на территории гимназии имени Примакова, а также проект реконструкции Немчиновского лицея.
Помимо трех победителей, 2-е место в номинации «Постройки» на конкурсе досталось бюро «Архпроект». Компании вручили серебряный диплом за проект детского сада на 300 мест в поселке Новоивановское. Эксперты оценили необычную террасированную форму здания, напоминающую палубу корабля.
Build School Project - ежегодный конкурс, на котором отечественные и зарубежные компании представляют лучшие проекты детских садов и школ нового поколения.
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