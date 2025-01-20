20 января 2025, 22:54

Третья встреча виртуального концертного зала пройдет в Балашихе 24 января

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Жителей Балашихи приглашают посетить третью творческую встречу виртуального концертного зала этого сезона, которая состоится 24 января. Ее посвятят 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина и 110-летию со дня рождения композитора и пианиста Георгия Свиридова.

Всех желающих посетить третью творческую встречу виртуального концертного зала приглашают 24 января в 17:00 в малый зал Дворца культуры «Балашиха» по адресу: Московский проезд, дом № 9. Подробности по телефону 8 (495) 521-61-14.

Напомним, что Всероссийский виртуальный концертный зал - это социальный проект Министерства культуры Российской Федерации, реализованный по нацпрограмме «Культура». Благодаря виртуальным залам люди могут слушать записи и смотреть онлайн-концерты известных коллективов и солистов во всех регионах России. Так, 30 и 31 декабря по телевидению из Большого театра транслировали балет «Щелкунчик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Концерты Музыка Балашиха
20 января 2025, 23:36
Более 10 домов в Истре локально отремонтировали
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В микрорайонах «Малая Истра», Восточный и в поселке Манихино муниципального округа Истра локально отремонтировали 12 жилых домов. Работы провели специалисты управляющих компаний.

В микрорайоне «Малая Истра» привели в порядок козырек у дома № 25, двери и доводчики в домах № 68 и № 88. В поселке Манихино на улице Военно-Морская, дом № 3, поменяли пружины на тамбурной двери. В микрорайоне Восточный на проспекте генерала Белобородова, дом № 33 и дом № 34, поставили новые ручки и домофон у входа в подъезд. На улице Советской, дом № 32, и улице Главного конструктора Адасько, дом № 7, починили дополнительные двери, а у дома № 4 установили козырьки. На Юбилейной улице, дом № 2, частично и на улице Босова, дом № 15 и дом № 20, отремонтировали ступени перед входом.

Специалисты проводят работы постоянно в зависимости от обращений местных жителей, на прошлой неделе таких вызовов было 10. Со своей проблемой можно обратиться по номерам телефонов управляющих компаний: 7 (498)3 17-73-28 и 7 (991) 650-68-80.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют за два года в Московской области.

Истра Ремонтные работы
20 января 2025, 23:24
День студента отметят в парке имени Лазутиной в Одинцове 25 января
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В Татьянин день, 25 января, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха «Лазутинка» приглашает всех учащихся, преподавателей и их друзей на масштабное празднование Дня студента. Гостей мероприятия ждут спортивные состязания, настольные игры и чаепитие.

Праздник в 11:00 откроет лыжная гонка «Снежный след», организованная Одинцовской Епархией. Это отличная возможность для студентов проявить свои спортивные способности, посоревноваться с другими участниками и зарядиться энергией на весь день. Участие в гонке доступно для всех желающих старше 12 лет.

В 16:00 начнется «Ламповый вечер» с интерактивной интеллектуальной игры «100 к одному: Битва студентов». Это шанс проверить свою эрудицию, логику и интуицию, а также побороться за ценные призы. Игра рассчитана на участников старше 18 лет.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, организаторы предусмотрели зону «Студенческий заряд». Здесь можно расслабиться, поиграть в настольные игры, послушать музыку и пообщаться с друзьями. Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть в уютной атмосфере.

На протяжении всего дня в парке будет работать фотозона с забавными надписями и аксессуарами. А после прогулки на свежем воздухе в локации «НеслуЧАЙная встреча» гостей будет ждать ждет горячий чай и угощения. Завершится праздник массовыми катаниями на коньках.

Одинцово Праздники Парки
20 января 2025, 23:21
Главврач МОЦОМД проверил, как ремонтируют детскую больницу
МОЦОМД
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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник проверила ход капитального ремонта Детской больницы. Она изучила объем и качество выполненных работ, а также пообщалась с начальником технического отдела.

«Наша цель - создать современное медицинское пространство, где каждый ребенок сможет получить квалифицированную помощь. Мы готовы сделать все возможное для обеспечения комфортных и безопасных условий для тех, кто обращается к нам за помощью», - подчеркнула Мельник.

Проектом предусмотрена полная модернизация инженерных систем. Помимо этого, в обновленном медучреждении создадут доступную среду для детей с ограниченными возможностями. Главврач заключил, что реализация проекта позволит осуществить задуманное, а также значительно улучшить инфраструктуру учреждения.

Здравоохранение Врачи Медицина
20 января 2025, 23:15
Полицейские задержали 25 нелегалов на одном из предприятий в Истре
360.ru
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Сотрудники правоохранительных органов и Управления безопасности администрации округа обнаружили на одном из предприятий в Истре 25 сотрудников, которые нарушают миграционное законодательство. Специальные службы проводят такие рейды раз в неделю.

Полицейские проверили у каждого из мигрантов документы и разрешение на работу. Не все смогли их предъявить. После проверки нарушителей отправили в отделение полиции для дополнительного выяснения.

«При отработке выявили 17 правонарушений по статье 18.10. Это за незаконную трудовую деятельность на территории РФ. А также шесть административных нарушений по статье 18.8 за нахождение иностранных граждан на территории РФ незаконно. И два административных материала составили по статье 20.25. Это уже лица, которые неоднократно нарушали», - рассказал подполковник полиции, временно исполняющий обязанности начальника охраны порядка муниципального округа Истра Сергей Сивак.

Задержанные получили административное наказание, их выдворят из страны в ближайшее время. О нарушениях со стороны нелегальных мигрантов можно сообщить в местное отделение полиции или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что ограничение по найму мигрантов введут 1 января 2025 года.

Истра Мигранты Полиция

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