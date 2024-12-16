16 декабря 2024, 20:53

Третья игра литературного клуба прошла в центральной библиотеке Балашихи

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На площадке Центральной городской библиотеки имени Федора Тютчева в Балашихе состоялась третья игра квиз-клуба ЛитPlay. Победителями творческого конкурса стали команды «Книгочеи» и «Крокант».

Третьи интеллектуальные состязания квиз-клуба ЛитPlay прошли в Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе. Темой соревнований для эрудитов были аниме, комиксы и культура Востока. Вторую игру подряд за самый оригинальный и яркий костюм командам вручали призы. Участники творческого соревнования получили множество подарков. Ребята подготовили зажигательные выступления, и мероприятие получилось по-настоящему предновогодним.

Первое место в игре заняла команда «Книгочеи», а ребятам из «Кроканта» вручили приз за лучшее выступление.

Квиз прошел увлекательно и интересно: под одной крышей встретились Новый год и аниме.

Балашиха конкурсы
16 декабря 2024, 21:14
Акция по безопасности пассажирских перевозок стартовала в Балашихе
Медиасток.рф
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В городском округе Балашиха с 16 по 22 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Его организовали для снижения аварийности на пассажирском транспорте.

Акцию «Автобус» в городском округе Балашиха организовали, чтобы проверить, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают правила перевозки людей, а также для уменьшения аварийности в этой сфере.

Во время профилактических мероприятий отдельное внимание уделяют проверке соблюдения водителями режима труда и отдыха. Помимо этого, госавтоинспекторы осматривают техническое состояние автобусов, их конструкцию и оборудование, а также проверяют водителей на знание правил дорожного движения.

Отметим, что подобные профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности во время перевозки людей, организуют в городском округе Балашиха регулярно.

Автобусы Балашиха
16 декабря 2024, 20:35
Депутат Мособлдумы Ефимов посетил стройплощадку новой больницы в Балашихе
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В городской округ Балашиха приехал депутат Московской областной думы Тарас Ефимов. Он осмотрел строительную площадку новой многопрофильной больницы.

Сейчас рабочие возводят фундамент учреждения здравоохранения, устанавливают вертикальные конструкции и обустраивают подземную парковку.

«Сегодня мы посетили знаковый объект в Балашихе. Здесь строят новую большую больницу. На объекте завершают подземные работы. Темпы строительства хорошие, все процессы отлажены», - подчеркнул Тарас Ефимов.

Отметим, что многофункциональный медицинский центр откроют в 2027 году. Там будут трудиться свыше трех тысяч специалистов, среди них более 700 врачей. В здании обустроят консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр. Всего медцентр включит 26 профилей.

Больницы Строительство Балашиха
16 декабря 2024, 18:52
Гимнастки из Лобни победили на областном турнире
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Девушки привезли домой несколько наград с соревнований по художественной гимнастике. Турнир «Зимняя сказка» прошел в Подмосковье.

Победителем среди кандидатов в мастера спорта стала Варвара Маринина, а лучшей по программе мастеров спорта признана Вероника Толмосова. Обе спортсменки тренируются под руководством Анны Чирковой и Яны Молоствовой.

В Лобне активно развивают спорт: здесь работают 18 спортивных секций, и участники регулярно добиваются высоких результатов на турнирах. Для записи в секции и получения дополнительной информации можно обратиться в Центр физической культуры и спорта города по телефону 8 495 575 63 30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Лобня Золото
16 декабря 2024, 18:44
Школьница из Мытищ победила в конкурсе «ЖКХ глазами детей»
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Больше полутора тысяч рисунков представили на конкурс жители Подмосковья. Церемонию награждения лучших работ провели в Доме правительства Московской области. Среди лучших — школьница из Мытищ.

Ежегодный конкурс «ЖКХ глазами детей» организовали совместно министерство и учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Школьники из разных городов региона, в том числе из Мытищ, представили на конкурс порядка 1 700 работ.

«Количество участников конкурса растет с каждым годом, и это всегда радует. Работы детей поражают своим креативным подходом и эмоциональностью. Ваше творчество вдохновляет нас, показывает, что даже самые юные жители Подмосковья интересуются важными вопросами и хотят сделать мир лучше», - поделилась Анжела Пухова, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Оценивали участников в разных возрастных категориях, победителей определили в трех основных номинациях, а также в десяти дополнительных. Творческая работа Лидии Черныш - ученицы многопрофильной лингвистической гимназии № 33 была признана «Самой кропотливой» и принесла победу в одноименной номинации.

Организаторы уверены, что такие конкурсы привлекают внимание детей и в будущем помогут определиться с выбором будущей профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Дети ЖКХ Мытищи конкурсы

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