Третья игра литературного клуба прошла в центральной библиотеке Балашихи

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Третьи интеллектуальные состязания квиз-клуба ЛитPlay прошли в Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе. Темой соревнований для эрудитов были аниме, комиксы и культура Востока. Вторую игру подряд за самый оригинальный и яркий костюм командам вручали призы. Участники творческого соревнования получили множество подарков. Ребята подготовили зажигательные выступления, и мероприятие получилось по-настоящему предновогодним.

Первое место в игре заняла команда «Книгочеи», а ребятам из «Кроканта» вручили приз за лучшее выступление.

Квиз прошел увлекательно и интересно: под одной крышей встретились Новый год и аниме.