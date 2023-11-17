Третий корпус складского комплекса в индустриальном парке «Есипово» достроят в 2024 году

На данный момент в составе комплекса построили первые два корпуса.

«Инвестиции в проект составят около 800 миллионов рублей. На новой производственной площадке создадут 240 рабочих мест. Всего на территории комплекса, который будет состоять из четырех очередей, создадут порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оцениваются в 7,7 миллиарда рублей», - рассказала Зиновьева.

Общая площадь третьего корпуса составит 33 тысячи «квадратов». В нем разместят свыше 30 блоков. Это производственные и «Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 750 квадратных метров. После того, как третья очередь будет запущена в работу, холдинг „Строительный Альянс“ приступит к строительству четвертой очереди. Весь проект будет реализован до конца 2027 года», - рассказал и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

В индустриальном парке «Есипово» расположились такие компании, как «Виэнти Продакшн Групп» по производству зубных паст, кремов и шампуней, «Фокус» - оборудования для хирургии, китайское предприятие «СиЭнПи» - насосов, белорусские «Витебские ковры» и другие.

«В общей сложности мы планируем реализовать более 115 тысяч квадратных метров складской и промышленной недвижимости на территории индустриального парка „Есипово“. Воспользоваться размещением может практически любой промышленный производитель», - подчеркнул соучредитель холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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