29 июня 2024, 13:13

Третий класс пожарной опасности ввели в подмосковных лесах из-за жары

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах на выходные. С 29 июня по 1 июля по прогнозам синоптиков на территории региона установится экстремально жаркая погода — до 31 градуса тепла, поэтому разводить костры запрещено.

Как пояснили в Комитете, с 29 июня по 1 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Там напомнили, что в случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

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Лесные пожары Погода
29 июня 2024, 13:48
Итоги работы по содержанию территорий с 24 по 28 июня подвели в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 24 по 28 июня. В «Дайджест чистый дел» вошли покраска стен, ремонт скамеек, уборка мусора возле контейнерных площадок, спил сухих деревьев в 15 городских округах региона.

Как уточнили в ведомстве, в городском округе Истра покрасили стены в подъезде № 1 дома № 4 на улице Космонавта Комарова, в Одинцове привели в порядок контейнерную площадку возле дома № 11 на улице Гвардейская, в Черноголовке покрасили детские игровые конструкции на площадке возле домов № 16 и 18 на Школьном бульваре, а в Долгопрудном специалисты восстановили фасад дома № 6 в Институтском переулке.

Также необходимые работы провели в Кашире, Павловском Посаде, Волоколамске и других городских округах Подмосковья.

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Благоустройство Ремонтные работы
29 июня 2024, 12:59
Более 4 тысяч человек в 18 городах Подмосковья посетили ярмарку вакансий
Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Более четырех тысяч человек посетили ярмарку вакансий в Подмосковье «Работа России. Время возможностей». В 18 городах с 22 по 28 июня свои предложения о работе представили более 500 крупных работодателей региона.

«Работу здесь могли найти представители рабочих профессий, инженеры, экономисты, аграрии, студенты, участники СВО, пенсионеры и предпенсионеры», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По словам директора центра занятости Подмосковья Светланы Скородумовой, в планах проводить ярмарки вакансий регулярно.

«В этом году наша команда разработала миссию центра занятости - это изменить отношение к труду. Ведь труд - это удовольствие», - сказала директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

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Рабочие места Работа Ярмарки
29 июня 2024, 10:00
Свыше 170 массовых мероприятий проведут в Химках в начале июля
Администрация г.о Химки
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Свыше 170 культурных, спортивных и познавательных событий организуют в Химках с 1 по 7 июля. Принять участие в активностях смогут более 1,5 тысячи семей с детьми.

Афиша мероприятий включает спортивно-оздоровительные программы, интерактивные анимационные и настольные игры, танцевальные вечера, мастер-классы, познавательные экскурсии, загадки и викторины.

«Традиционно задействуем наши парки: Толстого, „Дубки“, Величко в Сходне. На этих локациях будут организованы масштабные развлекательные программы для детей. Это спорт, творчество, образование», - отметила Анна Ватутина.

Отметим, что в Химках также приведут в порядок зоны отдыха, платформы для проведения активностей и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Дети Химки Парки
29 июня 2024, 09:43
Молодожены в Богородском округе передали корма приюту животных
Unsplash
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Молодожены в Богородском округе решили помочь бездомным животным. Они попросили гостей дарить вместо цветов корм для собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Жених с невестой решили, что если каждый из 100 гостей подарит им букет цветов, то их просто некуда будет поставить, букеты завянут на следующий день. Молодожены попросили гостей дарить им корм для собак. Многие откликнулись с пониманием.

Вскоре у ворот Ногинского муниципального приюта стояла машина с 40 мешками корма для хвостатых подопечных.

Кроме того, молодожены предложили свою бесплатную помощь в утеплении вольеров к зиме в приюте. Сотрудники и волонтеры Ногинского приюта выразили ребятам огромную благодарность за их неравнодушие и отзывчивость.

Волонтеры Свадьбы Животные Богородский

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