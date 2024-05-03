Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 5 мая

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 3 и 4 мая на больше части территории области установится третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском лесничестве ожидают первый класс.

В воскресенье, 5 мая, в регионе также ожидают первый класс пожарной опасности. Второй спрогнозировали в Истринском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах, третий - в Егорьевском, Луховицком, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в Подмосковье составит от восьми до 11 градусов днем и от одного до семи ночью. В выходные возможны дожди.

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