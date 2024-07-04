04 июля 2024, 10:20

Третий класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 4 и 5 июля

Комитет лесного хозяйства Московской области
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На большей части территории Московской области 4 и 5 июля спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В Комлесхозе уточнили, что уже 6 числа в лесах установится первый класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до +34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16-+23 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, в пятницу возможны ливни с грозами и усилением ветра.

Жителям и гостям региона напоминают, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он также напомнил, что в лесах установлены фотоловушки, которые работают круглосуточно.

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Лесные пожары
04 июля 2024, 10:27
Еще один IT-грант выдали в Подмосковье
Unsplash
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Компания «СкайТехнолоджи» получила финансовую поддержку от Подмосковья. Это уже 21-й IT-грант, выданный в регионе с начала года.

В Мингосуправления Подмосковья сообщили, что компания «СкайТехнолоджи» работает над реализацией и развитием межбанковских технологических решений, финансовых платформ, автоматизированных банковских систем, маркетплейсов, мобильных приложений.

«Создание и поддержание эффективной коммуникации с нашими IT-компаниями - это долгосрочная, стратегическая задача. Это позволяет нам совместно находить новые возможности для роста и развития, улучшать региональные меры поддержки и грантовые программы под реальные потребности организаций» - отметил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Узнать больше о грантовой поддержке можно на региональном портале госуслуг.

Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

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Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии
04 июля 2024, 10:24
Жилищный сертификат вручили сироте Александру Федорову в Чехове
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Сертификат на приобретение собственного жилья получил Александр Федоров из Чехова, оставшийся без попечения родителей. Это стало возможным благодаря государственной программе «Жилище», которая реализуется в округе при поддержке губернатора Московской области.

Традиционно Александру вручили подарки- книгу, посвященную 70-летию Чехова, сувениры и мультиварку. На торжественное вручение пришел и родной брат Александра Евгений, который воспитывал его после смерти матери.

«На данный момент я считаю, мы с органами опеки проделали огромную успешную работу - ребенок вырос и стал полноценным, дееспособным гражданином нашей страны. Да, я лишился официального статуса опекуна, но теперь я в официальном статусе старшего брата», - сказал брат Александра Федорова Евгений Богословский Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В торжественной обстановке сертификат юноше вручил глава Чехова Михаил Собакин. Александр Федоров является студентом первого курса Института информационных и вычислительных технологий «Московского энергетического института». Ведет активную общественную жизнь: Александр - член студенческого совета, медиа и спортивного клубов.

«При поддержке, по инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева мы уже который год проводим эту программу. И это оказывает большую поддержку. С 2013-го года 167 детей Чехова уже стали обладателями собственного жилья. До конца года еще двое ребят получат ключи от собственных квартир», - прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

Это уже восьмой сертификат, который вручают в округе в 2024 году. По условиям программы «Жилище» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить квартиру по договору найма или купить жилье самостоятельно на единовременную социальную выплату. Ее размер - более четырех миллионов 300 тысяч рублей. Александр решил купить жилье самостоятельно недалеко от университета.

Чехов Студенты
04 июля 2024, 10:18
Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 4 июля
Unsplash
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 4 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Осташковском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

В региональном Минтрансе уточнили, что утром на дорогах Московской области зафиксировали 852 тысячи автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не садиться за руль при плохом самочувствии.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Пробки Дороги
04 июля 2024, 10:14
Еще 8 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» под Истрой
Министерство жилищной политики Московской области
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Восемь новых коттеджей достроили в истринском поселке «Кембридж». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод домов в эксплуатацию.

Новые дома распложены на бульваре Шотландский.

Проектом предусмотрено семь очередей строительства. В коттеджном поселке работает детский сад, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. Есть воркаут площадка для занятий спортом.

Жители ЖК «Кембридж» имеют все преимущества загородной жизни с доступом к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на замок здании въездной группы есть универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Пробки Дороги

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