Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 16 мая на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидают третий.

В пятницу и субботу, 17 и 18 мая, в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом 17 мая второй будет в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и первый - в Егорьевском и Луховицком.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 18 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается малооблачная погода с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.

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